خطوة بخطوة.. كيفية شراء هواتف iPhone 17 الجديدة قبل الجميع؟

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 17، والتي تشمل ثلاث نسخ مطورة من الطرازات المعروفة، بالإضافة إلى هاتف جديد كليا يحمل اسم iPhone Air، الذي يأتي بديلا لطراز “Plus”.



كيفية حجز هواتف iPhone 17 الجديدة مسبقا؟

إذا كنت ترغب في شراء أحد هواتف iPhone 17 الجديدة بأسرع وقت ممكن، فبإمكانك تقديم طلب مسبق لشراء iPhone 17 أو iPhone 17 Pro أو iPhone 17 Pro Max أو iPhone Air ابتداء من يوم الجمعة 12 سبتمبر، وذلك قبل موعد الإطلاق الرسمي في 19 سبتمبر.

مواعيد الطلب المسبق حسب المناطق

تبدأ الطلبات المسبقة لـ iPhone 17 يوم الجمعة 12 سبتمبر الساعة 5:00 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، وفقا للجدول المعتاد من آبل.

ستكون هواتف iPhone 17 متاحة عالميا عند الإطلاق، بما في ذلك الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، ومعظم الدول الأوروبية. إليك بعض المواعيد حسب المناطق:



- السعودية: 3:00 مساء AST

- الإمارات: 4:00 مساء GST

- اليابان وكوريا الجنوبية: 9:00 مساء JST/KST

- مصر (CEST): 2:00 مساء

- الولايات المتحدة (شرقا): 8:00 صباحا EDT

- المملكة المتحدة: 1:00 مساء BST

- الصين وسنغافورة وتايوان: 8:00 مساء

قبل أيام من بدء الطلبات المسبقة، فعلت شركة آبل ميزة "استعد الآن:، التي تتيح للمستخدمين تجهيز عملية الشراء مسبقا، حيث يمكن للمستخدمين من خلالها اختيار الطراز المناسب من iPhone 17، بالإضافة إلى الملحقات، واختيار خطة AppleCare+، وتحديد وسيلة الدفع، مما يجعل إتمام الطلب عند فتحه أسرع وأسهل.



خيارات الاستلام من المتجر



ابتداء من 19 سبتمبر، سيكون بإمكان العملاء استلام أجهزتهم من متاجر آبل في نفس اليوم أو اليوم التالي، وذلك عبر الحجز المسبق من خلال موقع آبل أو تطبيق Apple Store.

يمكن اختيار موعد استلام محدد مدته 15 دقيقة لتفادي الانتظار، كما تتيح المتاجر إمكانية الشراء المباشر دون حجز، لكن ذلك قد يؤدي إلى فترات انتظار أطول حسب توفر الأجهزة.

