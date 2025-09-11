قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
انستجرام كشف الأمر.. من هو السويسري أورس فيشر مدرب الأهلي المحتمل؟
الروتارى الدولي يتعرف على مقاصد مصر السياحية .. تفاصيل مهمة
خطوة بخطوة.. كيفية شراء هواتف iPhone 17 الجديدة قبل الجميع؟

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 17، والتي تشمل ثلاث نسخ مطورة من الطرازات المعروفة، بالإضافة إلى هاتف جديد كليا يحمل اسم iPhone Air، الذي يأتي بديلا لطراز “Plus”.
 

كيفية حجز هواتف iPhone 17 الجديدة مسبقا؟

 

إذا كنت ترغب في شراء أحد هواتف iPhone 17 الجديدة بأسرع وقت ممكن، فبإمكانك تقديم طلب مسبق لشراء iPhone 17 أو iPhone 17 Pro أو iPhone 17 Pro Max أو iPhone Air ابتداء من يوم الجمعة 12 سبتمبر، وذلك قبل موعد الإطلاق الرسمي في 19 سبتمبر.

مواعيد الطلب المسبق حسب المناطق

تبدأ الطلبات المسبقة لـ iPhone 17 يوم الجمعة 12 سبتمبر الساعة 5:00 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، وفقا للجدول المعتاد من آبل.

ستكون هواتف iPhone 17 متاحة عالميا عند الإطلاق، بما في ذلك الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، ومعظم الدول الأوروبية. إليك بعض المواعيد حسب المناطق:
 

- السعودية: 3:00 مساء AST
- الإمارات: 4:00 مساء GST
- اليابان وكوريا الجنوبية: 9:00 مساء JST/KST
- مصر (CEST): 2:00 مساء
- الولايات المتحدة (شرقا): 8:00 صباحا EDT
- المملكة المتحدة: 1:00 مساء BST
- الصين وسنغافورة وتايوان: 8:00 مساء

قبل أيام من بدء الطلبات المسبقة، فعلت شركة آبل ميزة "استعد الآن:، التي تتيح للمستخدمين تجهيز عملية الشراء مسبقا، حيث يمكن للمستخدمين من خلالها اختيار الطراز المناسب من iPhone 17، بالإضافة إلى الملحقات، واختيار خطة AppleCare+، وتحديد وسيلة الدفع، مما يجعل إتمام الطلب عند فتحه أسرع وأسهل.


خيارات الاستلام من المتجر


ابتداء من 19 سبتمبر، سيكون بإمكان العملاء استلام أجهزتهم من متاجر آبل في نفس اليوم أو اليوم التالي، وذلك عبر الحجز المسبق من خلال موقع آبل أو تطبيق Apple Store.

 يمكن اختيار موعد استلام محدد مدته 15 دقيقة لتفادي الانتظار، كما تتيح المتاجر إمكانية الشراء المباشر دون حجز، لكن ذلك قد يؤدي إلى فترات انتظار أطول حسب توفر الأجهزة.
 

آبل شراء هواتف iPhone 17 طلب iPhone 17 مسبقا هواتف iPhone 17 الجديدة

3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات

الصداع

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بوصفة الشيف نادية السيد.. سهلة ولذيذة في دقائق

طريقة عمل كيكة البرتقال

غلق وتشميع مركز علاج طبيعي خاص يديره طالب بالزقازيق

جانب من المضبوطات

احذر تنظيف الأذن بالأعواد القطنية.. عليك التوقف عنها فورًا

مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

