أسعار جميع طرازات iPhone 17 في السعودية

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق سلسلة iPhone 17 الجديدة، والتي تضم أربعة طرازات هي آيفون 17، آيفون 17 إير، آيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، وذلك خلال حدثها الذي أقيم في إطار فعالياتها السنوية.

تتمثل أبرز التحسينات في هذه هواتف iPhone 17 في شريحة A19 Pro، التي تعد الأقوى والأكثر كفاءة في تاريخ أجهزة آيفون، مما يعزز الأداء بشكل ملحوظ ويوفر تجارب تصوير متقدمة وأداء رائع في الألعاب بفضل تقنيات Apple Intelligence.

كاميرات متطورة وتجربة تصوير استثنائية

تستمر آيفون 17 برو في التفوق بفضل الأنظمة المتطورة للكاميرات، حيث تأتي بتقنية كاميرا Fusion بدقة 48 ميجابكسل تشمل ثلاث كاميرات: كاميرا رئيسية، كاميرا واسعة للغاية، وأخرى للزوم الجديد.

مع هذه التقنية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من مستوى جديد من التكبير/التصغير البصري يصل إلى 8 مرات، وهو أكبر مستوى تكبير في هواتف آيفون، كما تضم الهواتف كاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل مع تقنية Center Stage، مما يضفي طابعا جديدا على صور السيلفي.

خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية

من جهة أخرى، أعلنت آبل عن تمديد خدمة الاتصال المجاني عبر الأقمار الصناعية لمستخدمي آيفون 14 وآيفون 15، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز تجربة المستخدمين في المناطق التي تفتقر إلى شبكات الاتصال التقليدية.

التوافر والأسعار في السعودية

سيتاح للمستخدمين في المملكة العربية السعودية شراء سلسلة iPhone 17 ابتداء من 19 سبتمبر المقبل. وجاءت الأسعار كما يلي:

آيفون 17: يبدأ من 3799 ريال سعودي.

آيفون 17 إير: يبدأ من 4699 ريال سعودي.

آيفون 17 برو: يبدأ من 5199 ريال سعودي.

آيفون 17 برو ماكس: يبدأ من 5699 ريال سعودي.

ينصح المستخدمون بمتابعة متجر آبل الإلكتروني أو تطبيق Apple Store لتفعيل التنبيهات والاطلاع على آخر المستجدات، خاصة مع التوقعات بزيادة الإقبال على الأجهزة، مما قد يؤدي إلى نفاد الكميات بسرعة، كما أن الحجز المسبق يضمن الحصول على الهاتف من أول دفعة.