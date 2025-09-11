قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جميع طرازات iPhone 17 في السعودية

iPhone 17
iPhone 17
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق سلسلة iPhone 17 الجديدة، والتي تضم أربعة طرازات هي آيفون 17، آيفون 17 إير، آيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، وذلك خلال حدثها الذي أقيم في إطار فعالياتها السنوية.

تتمثل أبرز التحسينات في هذه هواتف iPhone 17 في شريحة A19 Pro، التي تعد الأقوى والأكثر كفاءة في تاريخ أجهزة آيفون، مما يعزز الأداء بشكل ملحوظ ويوفر تجارب تصوير متقدمة وأداء رائع في الألعاب بفضل تقنيات Apple Intelligence.

كاميرات متطورة وتجربة تصوير استثنائية

تستمر آيفون 17 برو في التفوق بفضل الأنظمة المتطورة للكاميرات، حيث تأتي بتقنية كاميرا Fusion بدقة 48 ميجابكسل تشمل ثلاث كاميرات: كاميرا رئيسية، كاميرا واسعة للغاية، وأخرى للزوم الجديد. 

مع هذه التقنية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من مستوى جديد من التكبير/التصغير البصري يصل إلى 8 مرات، وهو أكبر مستوى تكبير في هواتف آيفون، كما تضم الهواتف كاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل مع تقنية Center Stage، مما يضفي طابعا جديدا على صور السيلفي.

خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية

من جهة أخرى، أعلنت آبل عن تمديد خدمة الاتصال المجاني عبر الأقمار الصناعية لمستخدمي آيفون 14 وآيفون 15، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز تجربة المستخدمين في المناطق التي تفتقر إلى شبكات الاتصال التقليدية.

التوافر والأسعار في السعودية

سيتاح للمستخدمين في المملكة العربية السعودية شراء سلسلة iPhone 17 ابتداء من 19 سبتمبر المقبل. وجاءت الأسعار كما يلي:

آيفون 17: يبدأ من 3799 ريال سعودي.

آيفون 17 إير: يبدأ من 4699 ريال سعودي.

آيفون 17 برو: يبدأ من 5199 ريال سعودي.

آيفون 17 برو ماكس: يبدأ من 5699 ريال سعودي.

ينصح المستخدمون بمتابعة متجر آبل الإلكتروني أو تطبيق Apple Store لتفعيل التنبيهات والاطلاع على آخر المستجدات، خاصة مع التوقعات بزيادة الإقبال على الأجهزة، مما قد يؤدي إلى نفاد الكميات بسرعة، كما أن الحجز المسبق يضمن الحصول على الهاتف من أول دفعة.

iPhone 17 آبل سعر هواتف iPhone 17 أسعار iPhone 17 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

ترشيحاتنا

كبسة الدجاج

طريقة عمل كبسة الفراخ بمذاق شهي.. اعرفها

شرايين

تحذير.. هذه الأخطاء تسبب انسداد الشرايين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هرمون الكورتيزول الخفي يدمر صحتك بهذه الطريقة.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني يغني علن الأنسولين

بالصور

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد