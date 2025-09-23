قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معركة العمالقة لعام 2026.. مقارنة شاملة بين iPhone 17 Pro Max وXiaomi 17 Ultra المرتقب

مع إطلاق شركة آبل لهاتفها الرائد iPhone 17 Pro Max الذي وضع معيارًا جديدًا في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، تتجه كل الأنظار الآن نحو المنافس الأبرز في عالم أندرويد، شركة شاومي، التي تستعد للكشف عن وحشها القادم في أوائل العام المقبل. 

وتجدر الإشارة إلى أن الطراز الذي ينافس فئة "برو ماكس" من آبل لدى شاومي يحمل اسم "ألترا" (Ultra) وليس "برو ماكس"، ومن المتوقع أن يكون Xiaomi 17 Ultra.

وبناءً على المواصفات الرسمية لهاتف آبل والتسريبات الأكثر موثوقية حول هاتف شاومي، نقدم مقارنة شاملة توضح نقاط القوة والضعف لكل منهما في هذه المواجهة المرتقبة.

الأداء: كفاءة A19 Pro في مواجهة القوة الخام لـ Snapdragon

يأتي هاتف iPhone 17 Pro Max مزودًا بشريحة A19 Pro الأحدث من آبل، والتي تركز بشكل أساسي على كفاءة استهلاك الطاقة والأداء الفائق في المهام أحادية النواة، بالإضافة إلى قدرات معالجة عصبية متقدمة لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي في نظام iOS 19.

في المقابل، من المتوقع أن يتم تزويد هاتف Xiaomi 17 Ultra بالجيل القادم من معالج كوالكوم الرائد، Snapdragon 8 Elite 2 (أو Gen 4). 

ستركز هذه الشريحة على تقديم قوة خام مطلقة في الأداء متعدد النواة وقوة معالجة الرسوميات، مما قد يمنحها الأفضلية في تشغيل الألعاب الثقيلة والمهام التي تتطلب تعددًا مكثفًا للمهام.

الكاميرات: توحيد آبل مقابل ثورة المستشعرات من شاومي

شهد هاتف iPhone 17 Pro Max ترقية تاريخية هذا العام، حيث أصبحت جميع كاميراته الخلفية الثلاث (الرئيسية، فائقة الاتساع، والتقريب) بدقة 48 ميجابكسل، مما يضمن تناسقًا لونيًا وتفاصيل غنية عبر جميع الأبعاد البؤرية.

أما Xiaomi 17 Ultra، فيستعد لإحداث ثورة حقيقية في عالم التصوير. تشير التسريبات إلى أنه سيأتي بمستشعر رئيسي ضخم بحجم 1 إنش من سوني، مما يوفر أداءً استثنائيًا في الإضاءة المنخفضة.

 كما سيضم عدسة بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع قدرات تقريب بصري ورقمي غير مسبوقة، وكل ذلك مع استمرار الشراكة الاستراتيجية مع شركة Leica الألمانية لضبط الألوان وتقديم تجربة تصوير احترافية.

البطارية وسرعة الشحن: تفوق صيني واضح

يظل هذا الجانب هو نقطة التفوق الأبرز لهواتف شاومي. فبينما يقدم iPhone 17 Pro Max عمر بطارية ممتاز بفضل كفاءة معالجه، إلا أن سرعة شحنه السلكي تظل محدودة عند حوالي 35 واط.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يأتي Xiaomi 17 Ultra ببطارية عملاقة تتجاوز 5500 مللي أمبير، مع دعم لتقنية الشحن السلكي الخارقة بقدرة 120 واط، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في أقل من 20 دقيقة، بالإضافة إلى شحن لاسلكي فائق السرعة قد يصل إلى 80 واط.

الأسعار المتوقعة.. ورقة شاومي الرابحة

تم إطلاق هاتف iPhone 17 Pro Max بسعر يبدأ من 1,199 دولارًا أمريكيًا لنسخة 256 جيجابايت. 

وفي المقابل، من المتوقع أن يواصل هاتف Xiaomi 17 Ultra استراتيجيته التنافسية، حيث تشير التقديرات إلى أن سعره سيبدأ من حوالي 1,050 دولارًا أمريكيًا، مقدماً مواصفات عتادية تتفوق في بعض الجوانب بسعر أقل، وهو ما يجعله منافسًا شرسًا ينتظره الكثيرون.

