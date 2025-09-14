قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بطارية MagSafe الخاصة بهاتف iPhone Air يمكنها شحن سماعات AirPods وساعة آبل

احمد الشريف

كشفت صفحة المنتج الرسمية لبطارية MagSafe الجديدة، المصممة خصيصًا لهاتف iPhone Air فائق النحافة، عن ميزة "خفية" ومفيدة لم تتحدث عنها آبل في مؤتمرها الأخير.

يبدو أن منفذ USB-C الموجود في البطارية ليس مخصصًا لشحن البطارية نفسها فقط، بل يمكن استخدامه أيضًا كشاحن محمول لشحن الملحقات الصغيرة الأخرى مثل سماعات AirPods وساعة آبل.

أكثر من مجرد بطارية.. شاحن صغير لملحقاتك

وفقًا للمعلومات، يمكن لمنفذ USB-C في بطارية MagSafe الجديدة توفير طاقة تصل إلى 4.5 واط للأجهزة الصغيرة التي تدعم تقنية "توصيل الطاقة عبر USB" (USB Power Delivery).

كل ما عليك فعله هو توصيل كابل USB-C من حزمة البطارية إلى الملحق الذي تريد شحنه، مثل علبة سماعات AirPods أو ساعة آبل، وستبدأ عملية الشحن، بشرط أن تكون حزمة البطارية مشحونة بشكل كافٍ.

ويعتبر هذا تحسينًا كبيرًا، حيث أن حزمة بطارية MagSafe الأصلية بمنفذ Lightning لم تكن قادرة على القيام بذلك، مما يبرز إحدى الفوائد الإضافية لانتقال آبل إلى معيار USB-C.

لماذا تم تصميم هذه البطارية؟

تم تصميم حزمة بطارية MagSafe الجديدة، التي يبلغ سعرها 99 دولارًا، خصيصًا لهاتف iPhone Air الذي تم الإعلان عنه في 9 سبتمبر. 

ويأتي الهاتف الجديد كأنحف هاتف آيفون على الإطلاق بسماكة 5.6 ملم فقط. وبسبب هذه النحافة الشديدة، يحتوي الهاتف على بطارية أصغر حجمًا، لذا قدمت آبل هذه البطارية الجديدة كحل للتغلب على هذه المشكلة.

من وجهة نظري، إذا كنت تخطط لشراء هاتف iPhone Air، فمن المنطقي تمامًا شراء بطارية MagSafe المخصصة له. 

ومن الرائع معرفة أنه يمكنك أيضًا استخدامها لشحن سماعات AirPods الخاصة بك عند الحاجة، مما يضيف قيمة وفائدة كبيرة لهذا الملحق.

