آبل تفاجئ الجميع بهاتف iPhone Air.. أنحف آيفون بتصميم من التيتانيوم وأداء فئة Pro

في لحظة مفاجئة خلال مؤتمرها، كشفت آبل عن عضو جديد في عائلة الآيفون، هاتف iPhone Air، الذي وصفته بأنه “مستحيل النحافة”، بسماكة 5.6 ملم فقط، يعد هذا أنحف هاتف آيفون صنعته آبل على الإطلاق، وهو مصمم ليمنح إحساسًا بالخفة وكأنه "يختفي في يدك"، كل ذلك مع الحفاظ على أداء فئة Pro بفضل معالج A19 Pro.

تصميم ثوري وهيكل من التيتانيوم

تم تصميم iPhone Air ليكون قطعة من المستقبل؛ فهو قوي وخفيف للغاية. هيكله الأساسي عبارة عن إطار رفيع بشكل جذري مصنوع من تيتانيوم الدرجة الخامسة المستخدم في المركبات الفضائية، والذي يجمع بين القوة والخفة والمتانة.

ولأول مرة، يغطي درع السيراميك (Ceramic Shield) جانبي إطار التيتانيوم، ما يجعله التصميم الأكثر متانة حتى الآن.

ولتحقيق هذه النحافة، أعادت آبل تصميم "الهضبة" (plateau) الأيقونية للكاميرا، حيث تم نحتها بدقة لتناسب الكاميرات والرقائق المخصصة. يتوفر الهاتف بأربعة ألوان: أسود فضائي، أبيض سحابي، ذهبي فاتح، وأزرق سماوي.

معالج A19 Pro ورقائق آبل الجديدة

يعمل iPhone Air بمعالج A19 Pro، وهو أقوى وأكثر كفاءة من معالج A19 الموجود في الطراز الأساسي.

يتميز المعالج بوحدة معالجة مركزية أسرع، ووحدة معالجة رسوميات مطورة مع مسرعات عصبية مدمجة في كل نواة، مما يوفر قوة حوسبة تضاهي أجهزة MacBook Pro، وهي مثالية لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المكثفة.

كما قدمت آبل لأول مرة في الآيفون شريحة الاتصال اللاسلكي N1 المصممة ذاتيًا، والتي تدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6، ومودم C1X الجديد، وهو أسرع مرتين وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 30% من المودم السابق، مما يجعل iPhone Air أكثر هواتف آيفون كفاءة في استهلاك الطاقة على الإطلاق.

eSIM فقط وبطارية تدوم طوال اليوم

لتحقيق أقصى استفادة من المساحة الداخلية وتوسيع حجم البطارية، تم تصميم iPhone Air ليعمل بشريحة eSIM فقط في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من نحافته وخفته الشديدة، أكدت آبل أن الهاتف يوفر عمر بطارية "مذهل يدوم طوال اليوم". يدعم هذا الأداء نظام iOS 26 الذي يقدم ميزات جديدة لتوفير الطاقة مثل "وضع الطاقة التكيفي" الذي يتعلم أنماط استخدامك ويتوقع انخفاض البطارية للحفاظ على الطاقة بذكاء.

كما قدمت آبل ملحقات جديدة مصممة خصيصًا للهاتف، بما في ذلك بطارية MagSafe منخفضة الحجم، والتي عند توصيلها تمنح الهاتف ما يصل إلى 40 ساعة من تشغيل الفيديو. يبدأ سعر iPhone Air من 999 دولارًا.