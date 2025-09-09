قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

آبل تفاجئ الجميع بهاتف iPhone Air.. أنحف آيفون بتصميم من التيتانيوم وأداء فئة Pro

احمد الشريف

في لحظة مفاجئة خلال مؤتمرها، كشفت آبل عن عضو جديد في عائلة الآيفون، هاتف iPhone Air، الذي وصفته بأنه “مستحيل النحافة”، بسماكة 5.6 ملم فقط، يعد هذا أنحف هاتف آيفون صنعته آبل على الإطلاق، وهو مصمم ليمنح إحساسًا بالخفة وكأنه "يختفي في يدك"، كل ذلك مع الحفاظ على أداء فئة Pro بفضل معالج A19 Pro.

تصميم ثوري وهيكل من التيتانيوم

تم تصميم iPhone Air ليكون قطعة من المستقبل؛ فهو قوي وخفيف للغاية. هيكله الأساسي عبارة عن إطار رفيع بشكل جذري مصنوع من تيتانيوم الدرجة الخامسة المستخدم في المركبات الفضائية، والذي يجمع بين القوة والخفة والمتانة.

 ولأول مرة، يغطي درع السيراميك (Ceramic Shield) جانبي إطار التيتانيوم، ما يجعله التصميم الأكثر متانة حتى الآن. 

ولتحقيق هذه النحافة، أعادت آبل تصميم "الهضبة" (plateau) الأيقونية للكاميرا، حيث تم نحتها بدقة لتناسب الكاميرات والرقائق المخصصة. يتوفر الهاتف بأربعة ألوان: أسود فضائي، أبيض سحابي، ذهبي فاتح، وأزرق سماوي.

معالج A19 Pro ورقائق آبل الجديدة

يعمل iPhone Air بمعالج A19 Pro، وهو أقوى وأكثر كفاءة من معالج A19 الموجود في الطراز الأساسي. 

يتميز المعالج بوحدة معالجة مركزية أسرع، ووحدة معالجة رسوميات مطورة مع مسرعات عصبية مدمجة في كل نواة، مما يوفر قوة حوسبة تضاهي أجهزة MacBook Pro، وهي مثالية لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المكثفة.

كما قدمت آبل لأول مرة في الآيفون شريحة الاتصال اللاسلكي N1 المصممة ذاتيًا، والتي تدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6، ومودم C1X الجديد، وهو أسرع مرتين وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 30% من المودم السابق، مما يجعل iPhone Air أكثر هواتف آيفون كفاءة في استهلاك الطاقة على الإطلاق.

eSIM فقط وبطارية تدوم طوال اليوم

لتحقيق أقصى استفادة من المساحة الداخلية وتوسيع حجم البطارية، تم تصميم iPhone Air ليعمل بشريحة eSIM فقط في جميع أنحاء العالم. 

على الرغم من نحافته وخفته الشديدة، أكدت آبل أن الهاتف يوفر عمر بطارية "مذهل يدوم طوال اليوم". يدعم هذا الأداء نظام iOS 26 الذي يقدم ميزات جديدة لتوفير الطاقة مثل "وضع الطاقة التكيفي" الذي يتعلم أنماط استخدامك ويتوقع انخفاض البطارية للحفاظ على الطاقة بذكاء. 

كما قدمت آبل ملحقات جديدة مصممة خصيصًا للهاتف، بما في ذلك بطارية MagSafe منخفضة الحجم، والتي عند توصيلها تمنح الهاتف ما يصل إلى 40 ساعة من تشغيل الفيديو. يبدأ سعر iPhone Air من 999 دولارًا.

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

نقابة الصحفيين

نتيجة انتخابات شُعبة محرري الفن بنقابة الصحفيين

البابا تواضروس

تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع زوجات كهنة الإسكندرية | صور

وزير الزراعة

وزير الزراعة: نصدر حوالي 405 منتج زراعي إلى 167 دولة حول العالم

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

