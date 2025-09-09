تسريبات iPhone 17 تهز الإنترنت.. صور تكشف عن تصميم ثوري للكاميرا قبل ساعات من الإعلان الرسمي

في تطور مفاجئ أشعل حماس محبي التكنولوجيا حول العالم، انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صور ومقاطع فيديو عالية الوضوح يُقال إنها لهواتف "آيفون 17 برو" و"آيفون 17 إير"، وذلك قبل ساعات فقط من موعد الكشف الرسمي الذي تترقبه الأسواق العالمية.

وتكشف هذه التسريبات، التي تناقلتها كبرى المواقع الإخبارية التقنية، عن تغييرات جذرية في لغة التصميم التي اعتادت عليها شركة أبل في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بوحدة الكاميرا الخلفية.

تصميم الكاميرا: أكبر تغيير منذ سنوات

تُظهر الصور المسربة، والتي قيل إنها التُقطت داخل متاجر في الصين، نموذج "آيفون 17 برو ماكس" بتصميم خلفي جديد كليًا.

أبرز ما يميز هذا التصميم هو التخلي عن المربع الزجاجي الذي احتضن الكاميرات الخلفية في الطرازات السابقة، واستبداله بشريط أفقي جريء يمتد بعرض الهاتف بالكامل، هذا الشريط الزجاجي، الذي يذكرنا بتصاميم هواتف منافسة مثل "جوجل بيكسل"، يضم ثلاث عدسات كاميرا بارزة، مما يوحي بترقية كبيرة في نظام التصوير.

وتشير التقارير الإخبارية، استنادًا إلى هذه التسريبات، إلى أن هذا التغيير الجذري لم يأت من فراغ، بل يهدف إلى استيعاب مستشعرات كاميرا أكبر حجمًا وتحسين نظام التبريد الداخلي للجهاز، وهو ما قد يسمح بقدرات تصوير غير مسبوقة.

"آيفون 17 إير": عودة النحافة الفائقة

لم تقتصر التسريبات على طرازات "برو" فقط، بل شملت أيضًا ما يُعتقد أنه "آيفون 17 إير"، البديل المحتمل لطراز "بلس".

ويظهر هذا النموذج في مقطع مصور وهو يتميز بنحافة استثنائية، حيث تذهب التقديرات إلى أن سُمكه قد لا يتجاوز 5.65 ملم، ليصبح بذلك أحد أنحف الهواتف الذكية في تاريخ أبل.

ورغم نحافته، يبدو أن الهاتف يحتفظ بتصميم شريط الكاميرا الأفقي، ولكن بعدسة واحدة أو اثنتين على الأرجح.

مواصفات متوقعة وتغييرات داخلية

إلى جانب الصور، تزامنت التسريبات مع تقارير تتحدث عن قفزة نوعية في المواصفات الداخلية للسلسلة الجديدة. ومن أبرز ما تم تداوله:

نظام كاميرا احترافي: من المتوقع أن تأتي طرازات "برو" بثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل لكل منها، مع دعم لتصوير الفيديو بدقة 8K لأول مرة في تاريخ آيفون.

كما تحدثت شائعات قوية عن وصول قدرة التقريب البصري (Optical Zoom) إلى 8x، وهي نقلة هائلة مقارنة بالجيل الحالي.

شاشة متطورة: تشير المصادر إلى أن أبل ستستخدم طبقة حماية جديدة مضادة للانعكاس على شاشات طرازات "برو"، مما سيحسن بشكل كبير من وضوح الرؤية تحت أشعة الشمس المباشرة.

أداء معزز: من شبه المؤكد أن تعمل الهواتف الجديدة بمعالج A19 Pro فائق القوة، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) قد تصل إلى 12 جيجابايت في نسخ "برو" لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والأداء العام.

ألوان جديدة: لم تخلُ التسريبات من لمحة على الألوان الجديدة، حيث ظهرت نماذج باللونين البرتقالي والأزرق الداكن إلى جانب الألوان التقليدية.

وبينما تلتزم أبل الصمت كعادتها حتى موعد الحدث الرسمي، فإن هذه التسريبات الواسعة النطاق قد أعطت الجمهور نظرة شبه كاملة على ما يمكن توقعه.

ويبقى السؤال الآن، هل ستؤكد أبل صحة هذه الصور والتفاصيل في مؤتمرها المرتقب، أم أنها تحتفظ بمفاجآت أخرى لم تظهر بعد؟ كل الأنظار تتجه الآن إلى مسرح أبل لمعرفة الحقيقة الكاملة.