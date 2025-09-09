قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد للسلام.. "هآرتس" الإسرائيلية تحذر نتنياهو من التصعيد مع مصر
زلزال بقوة 5.3 ريختر يشعر به سكان العاصمة اليونانية أثينا
أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟
تفاصيل المصحف المرتل بأصوات طلاب الأزهر المتميزين
تسريبات iPhone 17 تهز الإنترنت.. صور تكشف عن تصميم ثوري للكاميرا قبل ساعات من الإعلان الرسمي
وزارة النقل: نظام التسجيل المسبق للشاحنات في محطة تحيا مصر يحقق رقما قياسيا في زمن التداول
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك
أحمد عادل: زيزو رفض 80 مليون من الزمالك وفضل بطولات واستقرار الأهلي
مش عاوزين مجاملات.. مصطفى عبده يوجه رسالة لحسام حسن
أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية
ضرب بالأيدي.. ميدو يكشف كواليس مشاجرة مع ديديه دروجبا في فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات iPhone 17 تهز الإنترنت.. صور تكشف عن تصميم ثوري للكاميرا قبل ساعات من الإعلان الرسمي

iPhone 17
iPhone 17
احمد الشريف

في تطور مفاجئ أشعل حماس محبي التكنولوجيا حول العالم، انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صور ومقاطع فيديو عالية الوضوح يُقال إنها لهواتف "آيفون 17 برو" و"آيفون 17 إير"، وذلك قبل ساعات فقط من موعد الكشف الرسمي الذي تترقبه الأسواق العالمية.

 وتكشف هذه التسريبات، التي تناقلتها كبرى المواقع الإخبارية التقنية، عن تغييرات جذرية في لغة التصميم التي اعتادت عليها شركة أبل في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بوحدة الكاميرا الخلفية.

تصميم الكاميرا: أكبر تغيير منذ سنوات

تُظهر الصور المسربة، والتي قيل إنها التُقطت داخل متاجر في الصين، نموذج "آيفون 17 برو ماكس" بتصميم خلفي جديد كليًا. 

أبرز ما يميز هذا التصميم هو التخلي عن المربع الزجاجي الذي احتضن الكاميرات الخلفية في الطرازات السابقة، واستبداله بشريط أفقي جريء يمتد بعرض الهاتف بالكامل، هذا الشريط الزجاجي، الذي يذكرنا بتصاميم هواتف منافسة مثل "جوجل بيكسل"، يضم ثلاث عدسات كاميرا بارزة، مما يوحي بترقية كبيرة في نظام التصوير.

وتشير التقارير الإخبارية، استنادًا إلى هذه التسريبات، إلى أن هذا التغيير الجذري لم يأت من فراغ، بل يهدف إلى استيعاب مستشعرات كاميرا أكبر حجمًا وتحسين نظام التبريد الداخلي للجهاز، وهو ما قد يسمح بقدرات تصوير غير مسبوقة.

"آيفون 17 إير": عودة النحافة الفائقة

لم تقتصر التسريبات على طرازات "برو" فقط، بل شملت أيضًا ما يُعتقد أنه "آيفون 17 إير"، البديل المحتمل لطراز "بلس". 

ويظهر هذا النموذج في مقطع مصور وهو يتميز بنحافة استثنائية، حيث تذهب التقديرات إلى أن سُمكه قد لا يتجاوز 5.65 ملم، ليصبح بذلك أحد أنحف الهواتف الذكية في تاريخ أبل.

ورغم نحافته، يبدو أن الهاتف يحتفظ بتصميم شريط الكاميرا الأفقي، ولكن بعدسة واحدة أو اثنتين على الأرجح.

مواصفات متوقعة وتغييرات داخلية

إلى جانب الصور، تزامنت التسريبات مع تقارير تتحدث عن قفزة نوعية في المواصفات الداخلية للسلسلة الجديدة. ومن أبرز ما تم تداوله:

نظام كاميرا احترافي: من المتوقع أن تأتي طرازات "برو" بثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل لكل منها، مع دعم لتصوير الفيديو بدقة 8K لأول مرة في تاريخ آيفون.

 كما تحدثت شائعات قوية عن وصول قدرة التقريب البصري (Optical Zoom) إلى 8x، وهي نقلة هائلة مقارنة بالجيل الحالي.

شاشة متطورة: تشير المصادر إلى أن أبل ستستخدم طبقة حماية جديدة مضادة للانعكاس على شاشات طرازات "برو"، مما سيحسن بشكل كبير من وضوح الرؤية تحت أشعة الشمس المباشرة.

أداء معزز: من شبه المؤكد أن تعمل الهواتف الجديدة بمعالج A19 Pro فائق القوة، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) قد تصل إلى 12 جيجابايت في نسخ "برو" لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والأداء العام.

ألوان جديدة: لم تخلُ التسريبات من لمحة على الألوان الجديدة، حيث ظهرت نماذج باللونين البرتقالي والأزرق الداكن إلى جانب الألوان التقليدية.

وبينما تلتزم أبل الصمت كعادتها حتى موعد الحدث الرسمي، فإن هذه التسريبات الواسعة النطاق قد أعطت الجمهور نظرة شبه كاملة على ما يمكن توقعه. 

ويبقى السؤال الآن، هل ستؤكد أبل صحة هذه الصور والتفاصيل في مؤتمرها المرتقب، أم أنها تحتفظ بمفاجآت أخرى لم تظهر بعد؟ كل الأنظار تتجه الآن إلى مسرح أبل لمعرفة الحقيقة الكاملة.

iPhone 17 آيفون 17 إير أبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

ترشيحاتنا

البابا يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية النمسا

البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية النمسا

رئيس جامعة الأقصر تتفقد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة

رئيس جامعة الأقصر تتفقد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة

رئيس رواندا يستقبل سفيرة مصر الجديدة بكيجالي.. ويؤكد حرصه على مواصلة تطوير التعاون المشترك

رئيس رواندا يستقبل سفيرة مصر الجديدة بكيجالي.. ويؤكد حرصه على مواصلة تطوير التعاون المشترك

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد