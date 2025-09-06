مفاجآت في أسعار هواتف آيفون 17.. زيادات صادمة للبرو والآي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف تقرير حديث من مؤسسة "TrendForce" البحثية المرموقة عن الأسعار المحتملة لسلسلة هواتف iPhone 17 الكاملة، وذلك قبل أيام قليلة فقط من حدث آبل الكبير المنتظر يوم الثلاثاء المقبل.

وإذا صحت هذه الأرقام، فقد يكون هاتف iPhone 17 الأساسي هو نجم الموسم للمشترين الباحثين عن أفضل قيمة، حيث يبدو أنه الطراز الوحيد الذي سيحتفظ بسعر سلفه، بينما تواجه طرازات "برو" وطراز "آير" الجديد زيادات كبيرة في الأسعار.

قائمة الأسعار المسربة (ليست نهائية)

إليكم ملخص للأسعار المتوقعة في السوق الأمريكي، والتي قد تتغير بالطبع عند الإعلان الرسمي:

iPhone 17: يبدأ من 799 دولارًا (لسعة 128 جيجابايت).

iPhone 17 Air: يبدأ من 1,099 دولارًا (لسعة 256 جيجابايت).

iPhone 17 Pro: يبدأ من 1,199 دولارًا (لسعة 256 جيجابايت).

iPhone 17 Pro Max: يبدأ من 1,299 دولارًا (لسعة 256 جيجابايت).

زيادات قد تثير غضب محبي آبل

إذا صحت هذه الأرقام، فإنها تمثل زيادات كبيرة ومفاجئة. فهاتف iPhone 17 Pro سيبدأ بسعر 1,199 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، وهو أعلى بكثير من سعر إطلاق iPhone 16 Pro العام الماضي (999 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت). كما أن نسخة Pro Max ستكون أغلى بمقدار 100 دولار لنفس سعة التخزين.

لكن المخالف الأكبر قد يكون هاتف iPhone 17 Air فائق النحافة، الذي من المتوقع أن يبدأ بسعر 1,099 دولارًا، مقارنة بسعر iPhone 16 Plus البالغ 899 دولارًا. ورغم أن "آير" يقدم تصميمًا أنحف وسعة تخزين أساسية أكبر (256 جيجابايت)، إلا أن الكثير من المشترين قد يرون القفزة السعرية الكبيرة ويفضلون شراء هاتف iPhone 17 الأساسي الأرخص بكثير.

رغم ارتفاع الأسعار.. المبيعات قد تتفوق على آيفون 16

بشكل مفاجئ، يتوقع التقرير أنه على الرغم من هذه الزيادات الكبيرة والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، فإن تشكيلة iPhone 17 ستحقق شعبية تفوق شعبية هواتف iPhone 16 بنسبة 3.5%.

ومن المفارقات أن المحرك الرئيسي للمبيعات سيكون على الأرجح طرازي "البرو" باهظي الثمن، وذلك بفضل المزايا الحصرية التي سيقدمانها، مثل معالج A19 Pro وأنظمة الكاميرا المتفوقة.

في النهاية، يبدو أن هاتف iPhone 17 الأساسي يقدم أفضل صفقة على الورق هذا العام بفضل سعره الثابت. 

في المقابل، قد يقدم هاتف iPhone 17 Air أسوأ قيمة مقابل المال، حيث يستهدف بشكل أساسي أولئك الذين يفضلون الأناقة والشكل على الجوهر والمواصفات.

