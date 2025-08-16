قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |تأمينات مشددة للأسئلة وزائرة صحية بكل لجنة
كيف أعرف أن بيتي فيه حسد أو سحر؟.. هذا الخطأ سبب مشاكلك
نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
5 مشاهد لافتة من قمة ألاسكا.. قاذفة شبحية تحلق فوق الزعيمين وسجادة حمراء تُزين خطواتهما الأبرز
موعد ومكان جنازة وعزاء والدة الفنان صبحي خليل
قمة ألاسكا: مفاوضات بوتين وترامب جرت في أجواء إيجابية.. فشل الإتفاق حول أوكرانيا ..الرئيس الأمريكي: تحديات كثيرة يجب تجاوزها.. الرئيس الروسي: الاجتماع القادم بموسكو
ما أفضل صيغة للصلاة على النبي؟.. الإفتاء تحدد الأكثر ثوابا
الفرعون المصري يتحدى التاريخ.. محمد صلاح يهدد عرش روني بالدوري الإنجليزي
أخبار السيارات| أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في مصر.. سعر إم جي 5 كسر زيرو بعد نزول أسعار المستعمل
iPhone 17 Pro Max يستعد لامتلاك أفضل كاميرا تيليفوتو في السوق

iPhone 17
iPhone 17
احمد الشريف

تشير التقارير منذ أكثر من عام إلى أن كاميرا التيليفوتو بيريسكوب بدقة 12 ميجابكسل وزوم بصري 5× في iPhone 16 Pro Max سيتم استبدالها بكاميرا Tetraprism بدقة 48 ميجابكسل مع قدرات زوم محسّنة.

عزز المسرب الشهير Instant Digital على منصة Weibo الصينية هذه الشائعات مؤخرًا، مؤكدًا أن كاميرا التيليفوتو في iPhone 17 Pro Max ستكون أفضل من أي كاميرا منافسة في السوق، وهو ما يتماشى مع التسريبات السابقة.

زوم بصري متغير بين 5× و8×

وفقًا لشائعة حديثة، ستحتوي كاميرا التيليفوتو في iPhone 17 Pro Max على عناصر متحركة تسمح بوجود أطوال بؤرية متعددة، ما يمنح المستخدم إمكانية التبديل بين زوم بصري 5× و8×. 

تتطلب هذه التقنية مساحة أكبر، ما قد يفسر زيادة حجم وحدة الكاميرا في الهاتف الجديد، إذ إن التصميم الحالي لا يتسع لآلية عدسة متحركة.

على النقيض، فإن معظم الهواتف الرائدة الحالية، بما فيها iPhone 16 Pro، تأتي بكاميرا تيليفوتو ذات طول بؤري ثابت.

غموض حول نسخة iPhone 17 Pro

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الكاميرا المحسنة ستصل أيضًا إلى iPhone 17 Pro. 

ووفق شائعة سابقة، فإن كاميرا التيليفوتو في هذه النسخة، بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية، ستعتمد على عدسات هجينة من الزجاج والبلاستيك، مع مستشعر بحجم 1/2.6 بوصة بدلًا من 1/3.1 بوصة في سلسلة iPhone 16 Pro.

تفوق محتمل على المنافسين

تخلت سامسونج مؤخرًا عن كاميرا التيليفوتو 10×، وأطلقت هاتف Galaxy S25 Ultra بمستشعر 5×، وهو ما اعتبره البعض غير كافٍ للتصوير البعيد. 

ومع ترقية كاميرا التيليفوتو في iPhone 17 Pro Max، قد تملأ آبل هذا الفراغ، لكن يبقى السؤال ما إذا كان ذلك سيدفع مستخدمي سامسونج للتغيير.

مواصفات أقوى… وسعر أعلى

من المتوقع أن تأتي هواتف آبل الجديدة بسعر أعلى، معتمدة على تحسينات كبيرة في نظام الكاميرا، وتصميم محدث، ومعالج أسرع، لتبرير هذه الزيادة في السعر.

iPhone 17 iPhone 17 Pro Max iPhone

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

حلا شيحة

بإطلالة محتشمة …حلا شيحة تشارك جمهورها صورا جديدة

هبه عبد الغني

بهجة حياتي.. هبة عبد الغني تحيى ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة والدتها

زفاف المطربة عبيدة

عبيدة عروسة في حفل زفاف أسطوري بكليب ضحكتك بالدنيا بتوقيع بتول عرفة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت

احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار
نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس

نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع من الخضار العلاج الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
طريقة عمل بيض بالطماطم شكشوكة.. صباح الخير مع طعم فريد

بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

