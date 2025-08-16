iPhone 17 Pro Max يستعد لامتلاك أفضل كاميرا تيليفوتو في السوق

تشير التقارير منذ أكثر من عام إلى أن كاميرا التيليفوتو بيريسكوب بدقة 12 ميجابكسل وزوم بصري 5× في iPhone 16 Pro Max سيتم استبدالها بكاميرا Tetraprism بدقة 48 ميجابكسل مع قدرات زوم محسّنة.

عزز المسرب الشهير Instant Digital على منصة Weibo الصينية هذه الشائعات مؤخرًا، مؤكدًا أن كاميرا التيليفوتو في iPhone 17 Pro Max ستكون أفضل من أي كاميرا منافسة في السوق، وهو ما يتماشى مع التسريبات السابقة.

زوم بصري متغير بين 5× و8×

وفقًا لشائعة حديثة، ستحتوي كاميرا التيليفوتو في iPhone 17 Pro Max على عناصر متحركة تسمح بوجود أطوال بؤرية متعددة، ما يمنح المستخدم إمكانية التبديل بين زوم بصري 5× و8×.

تتطلب هذه التقنية مساحة أكبر، ما قد يفسر زيادة حجم وحدة الكاميرا في الهاتف الجديد، إذ إن التصميم الحالي لا يتسع لآلية عدسة متحركة.

على النقيض، فإن معظم الهواتف الرائدة الحالية، بما فيها iPhone 16 Pro، تأتي بكاميرا تيليفوتو ذات طول بؤري ثابت.

غموض حول نسخة iPhone 17 Pro

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الكاميرا المحسنة ستصل أيضًا إلى iPhone 17 Pro.

ووفق شائعة سابقة، فإن كاميرا التيليفوتو في هذه النسخة، بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية، ستعتمد على عدسات هجينة من الزجاج والبلاستيك، مع مستشعر بحجم 1/2.6 بوصة بدلًا من 1/3.1 بوصة في سلسلة iPhone 16 Pro.

تفوق محتمل على المنافسين

تخلت سامسونج مؤخرًا عن كاميرا التيليفوتو 10×، وأطلقت هاتف Galaxy S25 Ultra بمستشعر 5×، وهو ما اعتبره البعض غير كافٍ للتصوير البعيد.

ومع ترقية كاميرا التيليفوتو في iPhone 17 Pro Max، قد تملأ آبل هذا الفراغ، لكن يبقى السؤال ما إذا كان ذلك سيدفع مستخدمي سامسونج للتغيير.

مواصفات أقوى… وسعر أعلى

من المتوقع أن تأتي هواتف آبل الجديدة بسعر أعلى، معتمدة على تحسينات كبيرة في نظام الكاميرا، وتصميم محدث، ومعالج أسرع، لتبرير هذه الزيادة في السعر.