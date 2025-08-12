مع شريحة iPhone وشاشة أصغر.. إليك مواصفات أفضل جهاز MacBook في الأسواق

تشتهر شركة آبل بمنتجاتها الفاخرة، التي عادةً ما تكون بأسعار مرتفعة أيضًا، لكن في تطور مفاجئ تعتزم الشركة الاقدام على خطوة ثوريةً في قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمولة منخفضة التكلفة بجهاز ماك بوك بأسعار معقولة.

ولا يقتصر الأمر على تصميم أرخص فحسب، بل قد تُخطط آبل لإطلاق طراز جديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة يستعير معالج آيفون لتسهيل استخدامه.

جهاز MacBook

قد يكون جهاز MacBook الجديد من Apple هو الأقل تكلفة على الإطلاق

أفادت التقارير أن عملاقة آبل، ومقرها كوبرتينو، تعمل على جهاز ماك بوك أساسي جديد، قد يتميز بشاشة أصغر ومعالج مختلف تمامًا.

ووفقًا لتقرير حديث من DigiTimes (عبر Jukan )، يجري العمل حاليًا على جهاز ماك بوك جديد منخفض التكلفة من آبل، ويبدو أن الشركة تعمل على تطوير جهاز ماك بوك اقتصادي مزود بنظام SoC متنقل.

تصميم وشاشة Apple-MacBook-Air-M4

من المرجح أن هذه الشريحة مُستعارة من أحدث هواتف آيفون من آبل، وربما تشمل شريحة A18 Pro المُستخدمة في هاتفي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، ومن العوامل الأخرى التي تُسهم في انخفاض التكلفة الشاشة الأمامية الأصغر حجمًا بقياس 12.9 بوصة.

ويضيف التقرير أن آبل قد تبدأ الإنتاج الضخم لمكونات طراز ماك بوك الجديد هذا في الربع الثالث من هذا العام، في غضون ذلك، من المُتوقع إطلاقه رسميًا قرب نهاية عام 2025 أو أوائل عام 2026.

ويعتقد جيم هسياو، كبير المحللين في ديجي تايمز، أن الشركة قد تُطلق جهاز ماك بوك الجديد بسعر يتراوح بين 599 و699 دولارًا أمريكيًا.

وإذا صحّ هذا، فقد يضع هذا الإصدار آبل في منافسة مباشرة مع أجهزة كروم بوك وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز في فئة الأجهزة متوسطة السعر، وهي سوقٌ تجنّبتها الشركة إلى حدّ كبير حتى الآن.