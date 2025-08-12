قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رونالدو يطلب يد جورجينا رسميا .. قصة بدأت صدفة
سيارتها انقلبت.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة محتجزة على طريق السويس
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
مع شريحة iPhone وشاشة أصغر.. إليك مواصفات أفضل جهاز MacBook في الأسواق

لمياء الياسين

تشتهر شركة آبل بمنتجاتها الفاخرة، التي عادةً ما تكون بأسعار مرتفعة أيضًا، لكن في تطور مفاجئ تعتزم الشركة الاقدام على خطوة ثوريةً في قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمولة منخفضة التكلفة بجهاز ماك بوك بأسعار معقولة.

ولا يقتصر الأمر على تصميم أرخص فحسب، بل قد تُخطط آبل لإطلاق طراز جديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة يستعير معالج آيفون لتسهيل استخدامه.

جهاز MacBook

قد يكون جهاز MacBook الجديد من Apple هو الأقل تكلفة على الإطلاق
أفادت التقارير أن عملاقة آبل، ومقرها كوبرتينو، تعمل على جهاز ماك بوك أساسي جديد، قد يتميز بشاشة أصغر ومعالج مختلف تمامًا. 

ووفقًا لتقرير حديث من DigiTimes (عبر Jukan )، يجري العمل حاليًا على جهاز ماك بوك جديد منخفض التكلفة من آبل، ويبدو أن الشركة تعمل على تطوير جهاز ماك بوك اقتصادي مزود بنظام SoC متنقل.
تصميم وشاشة Apple-MacBook-Air-M4

من المرجح أن هذه الشريحة مُستعارة من أحدث هواتف آيفون من آبل، وربما تشمل شريحة A18 Pro المُستخدمة في هاتفي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، ومن العوامل الأخرى التي تُسهم في انخفاض التكلفة الشاشة الأمامية الأصغر حجمًا بقياس 12.9 بوصة. 

ويضيف التقرير أن آبل قد تبدأ الإنتاج الضخم لمكونات طراز ماك بوك الجديد هذا في الربع الثالث من هذا العام، في غضون ذلك، من المُتوقع إطلاقه رسميًا قرب نهاية عام 2025 أو أوائل عام 2026.

ويعتقد جيم هسياو، كبير المحللين في ديجي تايمز، أن الشركة قد تُطلق جهاز ماك بوك الجديد بسعر يتراوح بين 599 و699 دولارًا أمريكيًا.

وإذا صحّ هذا، فقد يضع هذا الإصدار آبل في منافسة مباشرة مع أجهزة كروم بوك وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز في فئة الأجهزة متوسطة السعر، وهي سوقٌ تجنّبتها الشركة إلى حدّ كبير حتى الآن.

طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

سكتة قلبية مفاجئة تطفئ فرحة أشمون.. رحيل "رحمة" عروس الجنة قبل أيام من زفافها

مساحته 600 متر والدفع بـ15سيارة إسعاف.. القصة الكاملة لاندلاع حريق مصنع للأحذية بالخانكة

مصر تمد يد العون لغزة.. قافلة زاد العزة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات

مصر تمد يد العون لغزة.. قافلة زاد العزة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات

نشرة المرأة والمنوعات: فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة | خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

لزيادة الوزن.. سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

