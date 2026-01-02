الأمم المتحدة تحذر: نزوح واسع من حضرموت ومخاطر إنسانية متفاقمة

أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من ألف أسرة من محافظة حضرموت باتجاه محافظة مأرب، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.

مخاطر كبيرة ومتراكمة

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” حذّرت المنظمة الدولية من وجود مخاطر كبيرة ومتراكمة ناجمة عن استمرار موجات النزوح من حضرموت، مؤكدة أن تفاقم الوضع قد يزيد من الأعباء الإنسانية ويعمّق معاناة الأسر النازحة والمجتمعات المستضيفة.

تدفق المساعدات الإنسانية

وعلى صعيد آخر؛ قالت ريهام الجعفري مسؤولة التواصل بمؤسسة أكشن إيد الدولية بفلسطين، إنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد تدهوراً نتيجة القيود والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق العمل الإنساني والمنظمات الدولية، مؤكدة أن وقف إطلاق النار لم ينعكس تحسناً حقيقياً في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

فرض قيود جديدة

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في ما يخص البروتوكول الإنساني، بل واصلت فرض قيود جديدة على المنظمات الدولية غير الحكومية، من خلال قوانين وإجراءات ترخيص جديدة تفرض شروطاً تتعارض مع المعايير الدولية والقانون الإنساني، ما يعرقل إدخال المساعدات الأساسية إلى غزة.