آبل تستعد لطرح iPhone Pro خاص بالذكرى العشرين في 2027

تستعد شركة آبل، بحسب تقارير متعددة، لإطلاق إصدار خاص من هاتف iPhone Pro في عام 2027، احتفالًا بالذكرى العشرين لطرح أول آيفون، وسط وعود بتقديم "الهاتف المثالي" من حيث التصميم والشاشة.

تصميم بلا حواف أو فتحات

وفقًا للتسريبات، سيأتي الهاتف الجديد بشاشة كاملة الحواف (Edge-to-Edge) وبدون أي فتحات أو ثقوب للكاميرا أو المستشعرات، ما يمثل نقلة نوعية في تصميم الهواتف الذكية.

تهدف آبل أيضًا لتقليص الحواف إلى الحد الأدنى، ليبدو الهاتف وكأنه قطعة زجاجية متصلة بالكامل.

الشركات الصينية تتحرك أولًا

على غرار ما حدث في إطلاقات سابقة، بدأت شركات تصنيع الهواتف الصينية بالفعل سباقًا مع الزمن لتجاوز آبل وإطلاق هواتف مماثلة قبل 2027.

تقرير جديد أشار إلى أن شركات صينية دخلت في مرحلة اختبار كاميرات أمامية ومستشعرات التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد تحت الشاشة، مع خطط لدمجها في هواتف قد تُطرح في وقت مبكر من العام المقبل.

المنافسة مع سامسونج

من غير الواضح إذا كانت سامسونج، المنافس الأكبر لآبل في سوق الهواتف الأميركية، ستعود إلى تقنية الكاميرا أسفل الشاشة، خاصة بعد أن تخلت عنها في هاتف Galaxy Z Fold 7 لصالح ثقب تقليدي. لكن نجاح iPhone 20 (أو أيًا كان اسمه) قد يدفع سامسونج لإعادة التفكير في استراتيجيتها.

تغييرات كبيرة على جدول منتجات آبل

تأتي هذه الأخبار ضمن سلسلة من التحديثات الجوهرية على أجهزة آيفون بعد سنوات من التحديثات الطفيفة، وتشمل، إعادة تصميم iPhone 17 Pro وPro Max وإطلاق طراز جديد باسم iPhone 17 Air بالاضافة إلى حصول iPhone 18 على ثقب للكاميرا الأمامية بدل النوتش علاوة على ظهور تحديثات لآيفون قابل للطي متوقع العام المقبل

جدول إصدار جديد لهواتف آيفون

بهذه الخطط، يبدو أن السنوات القادمة ستكون حافلة لعشاق آبل، خاصة مع سعي الشركة لاستعادة الريادة التصميمية التي فقدتها لصالح بعض المنافسين.