الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب
جيهان زكي: حياتنا اليومية تحمل بصمات الحضارة المصرية القديمة
الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت
سعر الدولار الآن السبت آخر تحديث السبت 9 أغسطس 2025
المجموعة الثانية.. تأهل المجر وسويسرا وخسارة ثالثة للمغرب في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
سموتريتش يهاجم نتنياهو: فقدت الثقة في قدرته على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر
دي حقوقه ولازم توفى .. محافظ الشرقية يكشف حجم تعويضات أسرة شهيد العمل سعيد عابدين
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

آبل تستعد لطرح iPhone Pro خاص بالذكرى العشرين في 2027

آبل
آبل
احمد الشريف

تستعد شركة آبل، بحسب تقارير متعددة، لإطلاق إصدار خاص من هاتف iPhone Pro في عام 2027، احتفالًا بالذكرى العشرين لطرح أول آيفون، وسط وعود بتقديم "الهاتف المثالي" من حيث التصميم والشاشة.

تصميم بلا حواف أو فتحات

وفقًا للتسريبات، سيأتي الهاتف الجديد بشاشة كاملة الحواف (Edge-to-Edge) وبدون أي فتحات أو ثقوب للكاميرا أو المستشعرات، ما يمثل نقلة نوعية في تصميم الهواتف الذكية. 

تهدف آبل أيضًا لتقليص الحواف إلى الحد الأدنى، ليبدو الهاتف وكأنه قطعة زجاجية متصلة بالكامل.

الشركات الصينية تتحرك أولًا

على غرار ما حدث في إطلاقات سابقة، بدأت شركات تصنيع الهواتف الصينية بالفعل سباقًا مع الزمن لتجاوز آبل وإطلاق هواتف مماثلة قبل 2027.

تقرير جديد أشار إلى أن شركات صينية دخلت في مرحلة اختبار كاميرات أمامية ومستشعرات التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد تحت الشاشة، مع خطط لدمجها في هواتف قد تُطرح في وقت مبكر من العام المقبل.

المنافسة مع سامسونج

من غير الواضح إذا كانت سامسونج، المنافس الأكبر لآبل في سوق الهواتف الأميركية، ستعود إلى تقنية الكاميرا أسفل الشاشة، خاصة بعد أن تخلت عنها في هاتف Galaxy Z Fold 7 لصالح ثقب تقليدي. لكن نجاح iPhone 20 (أو أيًا كان اسمه) قد يدفع سامسونج لإعادة التفكير في استراتيجيتها.

تغييرات كبيرة على جدول منتجات آبل

تأتي هذه الأخبار ضمن سلسلة من التحديثات الجوهرية على أجهزة آيفون بعد سنوات من التحديثات الطفيفة، وتشمل، إعادة تصميم iPhone 17 Pro وPro Max وإطلاق طراز جديد باسم iPhone 17 Air بالاضافة إلى حصول iPhone 18 على ثقب للكاميرا الأمامية بدل النوتش علاوة على ظهور تحديثات لآيفون قابل للطي متوقع العام المقبل

جدول إصدار جديد لهواتف آيفون

بهذه الخطط، يبدو أن السنوات القادمة ستكون حافلة لعشاق آبل، خاصة مع سعي الشركة لاستعادة الريادة التصميمية التي فقدتها لصالح بعض المنافسين.

آبل iPhone هاتف iPhone iPhone Pro

