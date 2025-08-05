قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات الكندية تقوم بأول إنزال جوي للمساعدات على غزة
اليابان تضغط لتسريع خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات
تصعيد خطير| الحوثيون يهاجمون وإسرائيل ترد بضربات جوية.. تفاصيل
الهيئة الوطنية: تأخر فتح 9 لجان فقط في 5 محافظات.. والمتابعة مستمرة حتى انتهاء التصويت
في ثاني أيام التصويت.. الوطنية للانتخابات ترصد وقائع إنسانية وجهودا مستمرة لضمان الانضباط
بعد تصديق الرئيس.. متى يبدأ رفع القيمة الإيجارية للمستأجرين بقانون الإيجار القديم ؟
وكيل الأزهر يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني
حكم وضع صورة المتوفي على الحائط ومواقع التواصل لطلب الدعاء له.. الإفتاء توضح
بعد فتح 8286 مقرا للتصويت.. مؤتمر الوطنية للانتخابات لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بعد قليل
أنا غلطانة.. بكاء وصراخ علياء قمرون نجمة الـ تيك توك في الحبس
"الكل أو لا شيء".. مواقف إسرائيل وحماس تعقد مفاوضات غزة
مسنة بعكاز من المطرية: شاركوا في انتخابات الشيوخ عشان نكون إيد واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تطور "محرك إجابات" مبني على الذكاء الاصطناعي

Apple
Apple
احمد الشريف

كشف الصحفي التقني الشهير مارك غورمان في نشرته الأسبوعية Power On عبر Bloomberg، أن بعض موظفي شركة Apple في قسم الذكاء الاصطناعي كانوا يعتقدون أن تطوير مساعد ذكي على غرار ChatGPT ليس أمرًا ضروريًا.

القرار، بحسب التقرير، يعود إلى قناعة داخلية لدى كبار المسؤولين التنفيذيين في قسمَي البرمجيات والتسويق بأن اهتمام المستخدمين بالدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي محدود.

لكن الواقع على ما يبدو مختلف تمامًا. فمساعدات مثل ChatGPT وGemini من Google تقدم إجابات دقيقة وعميقة على الأسئلة، وهو أمر لا تتقنه Siri بالشكل المطلوب. 

ومع ذلك، هذه الأدوات لا تملك صلاحيات التحكم بميزات الهاتف مثل ضبط المنبهات أو المؤقتات، مهام لا تزال Siri قادرة على تنفيذها، وإن كانت قدراتها المعرفية محدودة جدًا بالمقارنة.

سيري تعتمد على ChatGPT... جزئيًا

Apple سمحت مؤخرًا لمساعدها Siri بتحويل بعض الأسئلة التي لا تستطيع الإجابة عنها إلى ChatGPT، بشرط موافقة المستخدم على ذلك في كل مرة. لكن حتى هذه الخطوة محدودة الفعالية، إذ تكون الردود مختصرة مقارنة بما يمكن الحصول عليه عبر تطبيق ChatGPT الرسمي.

لذلك، ينصح التقرير مستخدمي هواتف iPhone، خاصة الإصدارات التي لا تدعم ميزات Apple Intelligence مثل iPhone 15 و15 Plus والأقدم ، بتنزيل تطبيق ChatGPT مباشرة من متجر App Store للحصول على إجابات أكثر عمقًا. 

كما يُنصح بتجربة تطبيق Gemini من Google المتاح أيضًا على المنصة.

Apple لا تريد خسارة شراكتها مع Google 

من جهة أخرى، يرى إيدي كيو، رئيس خدمات Apple، أن البحث القائم على الذكاء الاصطناعي هو مستقبل محركات البحث. 

ولكن رغم هذا الاعتراف، فإن Apple ليست متحمسة لتغيير شراكتها الحالية مع Google، والتي تدر عليها نحو 20 مليار دولار سنويًا مقابل أن تبقى محرك البحث الافتراضي على أجهزة Apple.

مع ذلك، قد لا يستمر هذا الترتيب طويلًا، خاصة في ظل دعوى وزارة العدل الأمريكية التي قد تؤدي إلى إنهاء هذا الاتفاق، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لنمو قطاع الخدمات في الشركة.

Apple تفكر في Perplexity وتطور "محرك إجابات" بديلًا لـ Siri

بحسب غورمان، Apple تدرس إمكانية التعاون مع تطبيق الذكاء الاصطناعي Perplexity، الذي يتوفر على App Store ويُعرف بتقديمه لإجابات موثوقة ومحدثة. التطبيق يحظى بشعبية واسعة، بتقييم 4.9 من 5، وأكثر من 230 ألف مراجعة.

وفي خطوة أكثر طموحًا، أنشأت Apple فريقًا داخليًا يُعرف باسم "الإجابات والمعرفة والمعلومات" (Answers, Knowledge and Information - AKI). 

يعتمد هذا الفريق مكلف بتطوير ما يُعرف بـ "محرك إجابات" (Answer Engine) على الزحف في الويب لتقديم إجابات دقيقة ومباشرة لأسئلة المستخدمين، بطريقة تشبه ChatGPT.

المستقبل: Siri جديد؟

قد لا يقتصر هذا المحرك الجديد  فقط على Siri، بل يُمكن استخدامه أيضًا لتحسين أداء ميزة Spotlight ومحرك بحث Safari. Apple تدرس أيضًا إمكانية إطلاق تطبيق مستقل يقدم هذه الميزة مباشرة للمستخدمين.

Apple ChatGPT Gemini

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

تنسيق الجامعات 2025

مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

حامد حمدان

حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟

حسين الشحات

الأهلي يتخذ قرارا نهائيا بشأن رحيل النجم حسين الشحات

ترشيحاتنا

المواطنون يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

شباب الهرم بالمقدمة.. إقبال لافت على لجان «أم المؤمنين» في ختام انتخابات الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

توافد الناخبين أمام مدرسة المسلة الابتدائية بالمطرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ.. صور

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

مشهد انتخابي لافت بمدرسة «أم المؤمنين» بالهرم.. والمرأة تتصدر المشهد

بالصور

ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى

10 فوائد لتناول المياه على الريق .. نصائح لا تتجاهليها

10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات مانجو في اليوم؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟

عند ربنا أحسن من ناس كتير .. إطلالات منة فضالي تثير غضب السوشيال

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد