تسريب يكشف موعد إطلاق سلسلة آيفون 17.. أربعة طرازات أبرزها iPhone 17 Air

على الرغم من أن شركة آبل لم تعلن بعد بشكل رسمي عن موعد حدثها القادم، إلا أن تقريرا جديدا يعتقد أنه سرب تفاصيل الحدث المنتظر، كشف أن إطلاق سلسلة آيفون 17 سيكون في 9 سبتمبر 2025.

المعلومة، التي نشرتها منصة iPhone-Ticker الألمانية، تستند إلى ما قالت إنه مستندات داخلية من إحدى شركات الاتصالات المحلية – وهي عادة من أوائل الجهات التي تحصل على معلومات إطلاق الأجهزة الجديدة من آبل، لتتمكن من الاستعداد مسبقا.

تسريب يكشف موعد إطلاق سلسلة آيفون 17

ورغم أن التسريبات من هذا النوع لم تعد مفاجئة، فإن التوقيت يبدو منطقيا، خصوصا وأن آبل أطلقت سلسلة iPhone 16 في اليوم ذاته العام الماضي.

ووفقا للتقليد السنوي، يتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة يوم 12 سبتمبر، على أن تصل الأجهزة إلى الأسواق في 19 سبتمبر.

أربعة طرازات متوقعة والمفاجأة iPhone 17 Air



من المتوقع أن تتضمن السلسلة أربعة أجهزة جديدة تشمل:

- iPhone 17

- iPhone 17 Pro

- iPhone 17 Pro Max

- iPhone 17 Air (الجديد كليا)

ووفقا للتسريبات، فإن جهاز iPhone 17 Air سيكون الأخف والأرفع في تاريخ آيفون، مع تصميم جديد كليا من المتوقع أن ينافس هاتف Galaxy S25 Edge من سامسونج.

ومن المقرر أن يقدم iPhone 17 Air تصميم أخف وزنا وأقل سماكة حتى من النسخة الأساسية لـ iPhone 17.

في سياق آخر، رصد ما يقال إنه iPhone 17 Pro Max في الشارع مؤخرا، حيث التقطت له صورة سريعة سربت عبر الإنترنت، وأكد الصحفي الموثوق مارك جورمان من بلومبرج أنها صحيحة، ويبقى أن ننتظر إعلان آبل الرسمي في الأسابيع المقبلة لتأكيد هذه المعلومات.

وفي سياق متصل، كشفت التسريبات عن أنه من المتوقع أن يبدأ سعر سلسلة آيفون 17 في الهند من حوالي 79900 روبية، وهو مشابه لسعر آيفون 16، إلا أنه قد يحدث زيادة في الأسعار بسبب التضخم وحرب الرسوم الجمركية المستمرة، كما يتوقع أن يبدأ سعر نموذج iPhone 17 Pro من حوالي 145000 روبية.