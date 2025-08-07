قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
جريمة مأساوية في الأميرية.. شخصان يدهسان مسنًا ويصيبان آخر بسيارة ملاكي
صلاح ينافس.. الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقائمة النهائية للمرشحين
أجر عادل .. خبر يسر العمال بشأن القانون الجديد
أولمرت يؤيد دعوة باراك للعصيان المدني لإسقاط حكومة نتنياهو
المساعدات المصرية تنعش غزة | والأسواق تنهار أسعارها .. خبير يعلق
وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من الوزارة أو المديريات
تعديلات الإيجار القديم.. حالات طرد المستأجر فورًا قبل مهلة الـ7 سنوات
«خبيثة وساقطة».. مستشار الرئيس الفلسطيني يردّ على المظاهرات الخارجية ضد الدولة المصرية
تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف موعد إطلاق سلسلة آيفون 17.. أربعة طرازات أبرزها iPhone 17 Air

سلسلة آيفون 17
شيماء عبد المنعم

على الرغم من أن شركة آبل لم تعلن بعد بشكل رسمي عن موعد حدثها القادم، إلا أن تقريرا جديدا يعتقد أنه سرب تفاصيل الحدث المنتظر، كشف أن إطلاق سلسلة آيفون 17 سيكون في 9 سبتمبر 2025.

المعلومة، التي نشرتها منصة iPhone-Ticker الألمانية، تستند إلى ما قالت إنه مستندات داخلية من إحدى شركات الاتصالات المحلية – وهي عادة من أوائل الجهات التي تحصل على معلومات إطلاق الأجهزة الجديدة من آبل، لتتمكن من الاستعداد مسبقا.

تسريب يكشف موعد إطلاق سلسلة آيفون 17

ورغم أن التسريبات من هذا النوع لم تعد مفاجئة، فإن التوقيت يبدو منطقيا، خصوصا وأن آبل أطلقت سلسلة iPhone 16 في اليوم ذاته العام الماضي. 

ووفقا للتقليد السنوي، يتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة يوم 12 سبتمبر، على أن تصل الأجهزة إلى الأسواق في 19 سبتمبر.

أربعة طرازات متوقعة والمفاجأة iPhone 17 Air


من المتوقع أن تتضمن السلسلة أربعة أجهزة جديدة تشمل:

- iPhone 17

- iPhone 17 Pro

- iPhone 17 Pro Max

- iPhone 17 Air (الجديد كليا)

ووفقا للتسريبات، فإن جهاز iPhone 17 Air سيكون الأخف والأرفع في تاريخ آيفون، مع تصميم جديد كليا من المتوقع أن ينافس هاتف Galaxy S25 Edge من سامسونج. 

ومن المقرر أن يقدم iPhone 17 Air تصميم أخف وزنا وأقل سماكة حتى من النسخة الأساسية لـ iPhone 17.

في سياق آخر، رصد ما يقال إنه iPhone 17 Pro Max في الشارع مؤخرا، حيث التقطت له صورة سريعة سربت عبر الإنترنت، وأكد الصحفي الموثوق مارك جورمان من بلومبرج أنها صحيحة، ويبقى أن ننتظر إعلان آبل الرسمي في الأسابيع المقبلة لتأكيد هذه المعلومات.

وفي سياق متصل، كشفت التسريبات عن أنه من المتوقع أن يبدأ سعر سلسلة آيفون 17 في الهند من حوالي 79900 روبية، وهو مشابه لسعر آيفون 16، إلا أنه قد يحدث زيادة في الأسعار بسبب التضخم وحرب الرسوم الجمركية المستمرة، كما يتوقع أن يبدأ سعر نموذج iPhone 17 Pro من حوالي 145000 روبية.

آبل إطلاق آيفون 17 iPhone 17 Air

