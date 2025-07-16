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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات هاتف آيفون 17.. هل يستحق الأنتظار؟

هواتف ايفون
هواتف ايفون
لمياء الياسين

مع كل إطلاق جديد لهاتف آيفون، يواجه عشاق آبل السؤال نفسه: هل اشتري الآن أم أنتظر؟ إذا كنت مترددًا بشأن شراء أيٍّ من هواتف آيفون الحديثة، مثل آيفون 15 أو آيفون 16، فإنه يمكنك الانتظار حتى تُطلق آبل سلسلة آيفون 17 لاحقًا هذا الشهر.

بناءً على تقارير أولية وتسريبات موثوقة، قد تشهد سلسلة آيفون 17 تغييرات وترقيات ملحوظة خلال سنوات.

 هل هناك إعادة تصميم كبرى في الأفق؟

من المتوقع أن تتميز سلسلة هواتف iPhone 17 بتصميم مُحدّث فسوف تتخلص Apple من الإطار المسطح لصالح زوايا أكثر استدارة على غرار هواتف iPhone القديمة، حيث أصبحت الوحدة الخلفية عبارة عن جزيرة كاميرا مستطيلة كبيرة.

ليس من الواضح ما إذا كانت هذه اللغة التصميمية قياسية في جميع إصدارات السلسلة، لكن التسريبات لمّحت إلى فتحات أصغر على شكل حبة دواء في المقدمة، وحواف أرق، وهيكل أخف وزنًا.

ومن المثير للاهتمام أن آبل تعود إلى استخدام الألومنيوم في جميع أجهزتها للإطار والشريط الأفقي في الخلف. قد يحتفظ هاتف iPhone 17 القياسي بوحدات الكاميرا الأبسط والأصغر.

هواتف iPhone 17

ومن المتوقع أن تتميز سلسلة هواتف iPhone 17 بتصميم مُحدّث، وقد كشفت تقارير حديثة عن تصميم iPhone 17 Pro في صور عملية مسربة .

وتتخلص Apple من الإطار المسطح لصالح زوايا أكثر استدارة (على غرار هواتف iPhone القديمة)، حيث أصبحت الوحدة الخلفية عبارة عن جزيرة كاميرا مستطيلة كبيرة.

ليس من الواضح ما إذا كانت هذه اللغة التصميمية قياسية في جميع إصدارات السلسلة، لكن التسريبات لمّحت إلى فتحات أصغر على شكل حبة دواء في المقدمة، وحواف أرق، وهيكل أخف وزنًا.

ومن المثير للاهتمام أن آبل تعود إلى استخدام الألومنيوم في جميع أجهزتها للإطار والشريط الأفقي في الخلف. قد يحتفظ هاتف iPhone 17 القياسي بوحدات الكاميرا الأبسط والأصغر.

وتُقدّم آبل أربعة طُرز ضمن مجموعتها السنوية الرائدة، تشمل الطرازات القياسية، وبلاس، وبرو، وبرو ماكس. ولكن قد تُحدث ثورةً هذا العام مع إطلاق هاتف آيفون 17 إير الجديد.

ولا يزال هاتف آيفون 17 الأساسي طرازًا قياسيًا، حيث يحلّ آيفون 17 إير محل آيفون 16 بلس بشاشة 6.5 بوصة وهيكل فائق النحافة بسُمك 5.4 مم. في المقابل، يُعدّ آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس طرازين رائدين.

تسريبات عن غطاء آيفون 17 برو

كانت هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus، التي صدرت العام الماضي بشاشات 60 هرتز، مخيبة للآمال تمامًا، خاصةً بالنظر إلى أسعارها المرتفعة. من المتوقع أن تُشاع أخيرًا أن Apple ستُضيف معدل تحديث 120 هرتز إلى هاتفي iPhone 17 وiPhone 17 Air، مما يمنح جميع الطرازات الأربعة معدل تحديث أكثر سلاسة. كما ألمحت الشائعات إلى استخدام طبقة جديدة مضادة للانعكاس ومقاومة للخدش لجميع شاشات iPhone 17.

هواتف ايفون 

من جانبها تُقدّم آبل أربعة طُرز ضمن مجموعتها السنوية الرائدة، تشمل الطرازات القياسية، وبلاس، وبرو، وبرو ماكس. ولكن قد تُحدث ثورةً هذا العام مع إطلاق هاتف آيفون 17 إير الجديد. لا يزال هاتف آيفون 17 الأساسي طرازًا قياسيًا، حيث يحلّ آيفون 17 إير محل آيفون 16 بلس بشاشة 6.5 بوصة وهيكل فائق النحافة بسُمك 5.4 مم. في المقابل، يُعدّ آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس طرازين رائدين.

هاتف آيفون هواتف آيفون آيفون 15 آيفون 16 آيفون 17

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