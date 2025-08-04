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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تؤجل إطلاق آيباد قابل للطي إلى ما بعد عام 2026.. والآيفون القابل للطي قد يظهر ضمن سلسلة iPhone 18

آبل
آبل
احمد الشريف

أفادت تقارير تقنية بأن شركة آبل تعمل حاليًا على تطوير جهازين قابلين للطي: آيفون قابل للطي وآيباد يشبه في تصميمه سلسلة iPad Pro، لكن يبدو أن الجهازين لن يتم إطلاقهما في الوقت نفسه.

فقد أشار المحلل جيف بو من شركة GF Securities في مذكرة بحثية جديدة إلى أن الابتكار في iPhone 17 سيكون محدودًا، إلا أن آبل لا تزال ماضية في خططها لإطلاق هاتف iPhone Fold، الذي يُشاع أنه بتصميم يشبه الكتاب، في النصف الثاني من عام 2026، ومن المحتمل أن يكون جزءًا من تشكيلة iPhone 18.

آيباد القابل للطي قد يتأخر إلى ما بعد عام 2026

في المقابل، توقّع بو أن يشهد الجهاز الثاني القابل للطي – وهو الآيباد – تأجيلًا في موعد إطلاقه. ورغم أنه لم يوضح سبب هذا التأجيل، إلا أنه أشار إلى أن الجهاز لن يدخل مرحلة الإنتاج الضخم قبل نهاية عام 2026.

وكان بو قد رجّح سابقًا أن تطلق آبل الآيباد القابل للطي قبل الآيفون، وربما خلال عام 2024، لكنه يبدو الآن بصدد تصحيح تلك التوقعات. 

ففي مارس الماضي، قال إن الجهازين دخلا مرحلة "إدخال المنتج الجديد" (NPI) في خط التصنيع، وتوقّع أن يبدأ الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2026.

وفي أبريل، أشار إلى أن الإنتاج سيبدأ في الربع الرابع من ذلك العام، على أن يتم الإطلاق قبل نهايته.

توقعات متضاربة حول مواعيد الإطلاق

تتماشى التحديثات الأخيرة في توقعات بو مع آراء عدد من المحللين الآخرين، إذ أشار مينغ-تشي كو إلى أن الآيباد القابل للطي قد لا يصدر قبل عام 2027، بينما توقّع روس يونغ إصدار الآيفون القابل للطي في 2027، وأرجع مارك غورمان الموعد إلى عام 2028.

ورغم أن جيف بو يُعرف بنشاطه في تسريب معلومات حول منتجات آبل، إلا أن بعض التقديرات السابقة له كانت متسرعة، لا سيما فيما يخص الجداول الزمنية.

مواصفات محتملة للآيباد القابل للطي

بحسب التسريبات، قد يأتي الآيباد القابل للطي بشاشة قياس 18.8 بوصة، تتحول عند الطي إلى ما بين 7 و8 بوصات، ومن المتوقع أن يعتمد على معالج من سلسلة A أو M.

ويبقى دخول آبل رسميًا إلى سوق الأجهزة القابلة للطي خطوة مرتقبة قد تعيد تشكيل هذا القطاع، خاصة إذا نجحت في حل التحديات التقنية مثل مشكلة الخط الظاهر في منتصف الشاشة.

آبل iPad Pro iPhone 17

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