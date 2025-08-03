آبل تتجاوز حاجز 3 مليارات جهاز آيفون مباع حول العالم

أعلنت شركة آبل خلال مكالمة الأرباح الأخيرة أنها تجاوزت رسميًا حاجز بيع 3 مليارات جهاز آيفون منذ إطلاق الهاتف لأول مرة.

يعكس هذا الرقم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الآيفون عالميًا، إذ يحتل باستمرار صدارة قوائم المبيعات بفضل تفرده والصورة الاجتماعية المرتبطة به.

رغم تركيز موقع Android Authority بشكل رئيسي على أجهزة أندرويد، فإن العديد من المحررين يستخدمون الآيفون إلى جانب أجهزتهم الأخرى، ما يشير إلى انتشار الهاتف بين جميع شرائح المستخدمين، حتى أولئك المهتمين بمنافسه الرئيسي.

الخدمات الرقمية تحقق قفزة.. والآيباد والساعة الذكية يتراجعان

ساهمت الخدمات الرقمية التي تقدمها آبل، مثل iCloud وتطبيق الموسيقى ومتجر App Store، في تحقيق دخل ضخم وصل إلى 27 مليار دولار. في المقابل، شهدت مبيعات جهاز iPad انخفاضًا بنسبة تقارب 8% من عائدات المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجعت عائدات أجهزة المنزل الذكية مثل HomePod والإكسسوارات مثل ساعة Apple Watch بنسبة تقارب 9% مقارنة بالربع نفسه في العام السابق.

تسارع في وتيرة بيع المليار جهاز آيفون

المثير في هذا الإنجاز هو سرعة الوصول إلى هذا الرقم الضخم. فقد استغرقت آبل 9 سنوات لبيع أول مليار جهاز منذ إطلاق الآيفون عام 2007 وحتى عام 2016.

لكنها احتاجت فقط إلى 5 سنوات للوصول إلى المليار الثاني بحلول عام 2021، فيما استغرق الوصول إلى المليار الثالث وقتًا أقل، ما يعكس تنامي الطلب عالميًا.

هل ستستبدل آبل الآيفون بنظارات الواقع المعزز؟

يأتي هذا الإنجاز في وقت تواصل فيه آبل التوسع في تطوير أنظمة التشغيل iOS 26 وmacOS 26 التي تتضمن واجهات شفافة جديدة، ما دفع البعض للتساؤل عما إذا كانت الشركة تخطط لاستبدال الآيفون مستقبلًا بأجهزة تعتمد على تقنيات الواقع المعزز أو الممتد.

ورغم أن هذه التقنيات قد تشكل مستقبلًا بديلاً، إلا أن بلوغ رقم 4 مليارات جهاز آيفون لا يزال احتمالًا واقعيًا في السنوات المقبلة.

أندرويد ما يزال المتصدر من حيث الانتشار

ورغم مبيعات آبل الضخمة، إلا أن عدد الأجهزة لا يزال أقل من أجهزة أندرويد. فبحسب إعلان شركة جوجل في عام 2022، كان هناك أكثر من 3 مليارات هاتف أندرويد قيد الاستخدام فعلي في ذلك الوقت.

كما تشير بيانات منصة StatCounter إلى أن نظام أندرويد لا يزال يهيمن على نحو 75% من السوق العالمية للهواتف الذكية، ما يؤكد ريادته من حيث الحجم والانتشار.