تقهر آبل ايربودز برو.. سماعة سامسونج الجديدة Galaxy Buds 3 FE .. السعر والميزات

إذا كنت تبحث عن سماعات إذن لاسلكية بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في سماعات Galaxy Buds 3 FE، وهي سماعات أذن لاسلكية حقيقية جديدة بأسعار معقولة وقد ظهرت هذه السماعات اللاسلكية الجديدة مؤخرًا و إليك أهم مواصفاتها

كشفت سامسونج لأول مرة عن طراز Galaxy Buds FE في عام 2024، ومن المتوقع إطلاق سماعات Galaxy Buds 2 FE هذا العام وقد ظهرت أول صورة لسماعة Galaxy Buds 3 FE على الإنترنت في صورة مسربة وبناءً على الشائعات الأولية، قد تُطرح سماعات Galaxy Buds 3 FE للبيع بسعر يتراوح بين 99 و129 دولارًا أمريكيًا.





سماعة Galaxy Buds 3 FE

أشارت التسريبات الأولى لسماعات Buds 3 FE على منصة X أن تصميمها يشبه تصميم سماعات Buds 3 وBuds 3 Pro، مع سيقان للتحكم باللمس مثل مستوى الصوت وتشغيل الموسيقى. ولكن على عكس سماعات Buds 3 ذات التصميم المفتوح، ستستخدم Buds 3 FE أطراف أذن من السيليكون - وهو تغيير بسيط قد يُحدث فرقًا كبيرًا.

غالبًا ما يعني التثبيت المُحكم داخل الأذن عزلًا أفضل للضوضاء السلبية، وبالتالي، إلغاءً أكثر فعالية للضوضاء النشطة (ANC). ويُقال إن سماعات Buds 3 تعاني من هذه المشكلة نظرًا لتصميمها المفتوح.

ميزة سماعات Buds 3 FE

على الجانب الآخر من المتوقع أيضًا أن تأتي سماعات Buds 3 FE بميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وعمر بطارية مُحسّن ، وربما ميزات مثل الترجمة الفورية وبعض التقنيات مثل بلوتوث 5.4

بفضل أطرافها الداخلية، وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة، وميزات الذكاء الاصطناعي، وسعرها الذي يقل عن 130 دولارًا، قد تكون سماعات Buds 3 FE الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يهتمون بعزل الصوت.