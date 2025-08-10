أبل تواصل معركتها القانونية ضد جون بروسير والأخير يرد بتسريبات جديدة عن iPhone 17 Pro

أعلنت أبل- قبل شهر- رفع دعوى قضائية ضد جون بروسير، صاحب قناة Front Page Tech (FPT)، متهمةً إياه بالحصول على معلومات حول نظام التشغيل iOS 26 عبر التسلل إلى هاتف آيفون تجريبي مملوك لأحد موظفي الشركة.

ووفقاً لأبل، استغل بروسير هذه المعلومات؛ لنشر تصاميم تطبيقات جديدة من النظام، عبر صور تخيلية (Renders) على الإنترنت.

ومن جهته، نفى “بروسير” هذه الادعاءات في سلسلة تغريدات.

بروسير يتحدى الدعوى القضائية بتسريبات جديدة

رغم المعركة القانونية، بدا “بروسير” غير متأثر، إذ نشر مؤخراً فيديو جديد على قناته، تضمن صوراً تخيلية لما وصفه بـ التصميم شبه النهائي لهاتف iPhone 17 Pro، مشيراً إلى أن مرحلة الإنتاج الضخم ستبدأ قريباً.

وأشار إلى أن سبب إضافة شريط كاميرات عرضي في هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max هو توسيع مدى عدسة البيريسكوب إلى أكثر من البعد البؤري الحالي (120 ملم) الذي يوفر تقريباً بصرياً حتى 5x، مع ترقية عدسة التقريب من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل.

كما كشف أن iPhone 17 Pro سيكون بسماكة 8.73 ملم، أي أكثر بنصف مليمتر تقريباً من iPhone 16 Pro، وأن أبل تختبر لوناً برتقالياً جديداً لهذا الإصدار، وهو ما يتوافق مع تسريبات وحدات تجريبية ظهرت مؤخراً.

تغييرات في التصميم والمواصفات

بروسير أكد أيضاً صحة شائعة نقل شعار أبل على الجهة الخلفية إلى موضع أقل قليلاً، كما أشار إلى إمكانية تزويد iPhone 17 Pro Max ببطارية 5000 مللي أمبير لأول مرة، وهي سعة أكبر بكثير مما هو معتاد في هواتف الشركة.

السخرية من مارك جورمان.. والعداء المستمر

لم يفوت بروسير الفرصة لمهاجمة الصحفي مارك جورمان من بلومبرج، في استمرار لخصومة علنية طال أمدها، رغم أن بعض تنبؤاته السابقة كانت خاطئة، مثل تصميم ساعة أبل ووتش سيريز 7 الذي توقع أن يأتي بحواف مسطحة، وهو ما لم يحدث.

هناك تكهنات بأن أبل سربت عمداً صوراً مزيفة لكل من بروسير وجورمان بشأن تصميم أبل ووتش 7 للإضرار بمصداقيتهما، لكن النتيجة لم تؤثر على مكانة جورمان الذي واصل تقديم تسريبات موثوقة، بينما ظل بروسير يحظى بدعم متابعيه، حتى بدأت أبل إجراءاتها القانونية ضده.

ورغم ذلك، يبدو أن بروسير مستعد لمواصلة تحديه، مستغلاً التسريبات كسلاح في معركته الإعلامية مع أبل.