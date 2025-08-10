قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبل تواصل معركتها القانونية ضد جون بروسير والأخير يرد بتسريبات جديدة عن iPhone 17 Pro
موعد شهر رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيامه
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد فرصة لخفض الأسعار ودعم القوة الشرائية
شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وغزل المحلة بالدوري
وكيل تعليم المنوفية يوضح أسباب نجاح طلاب بالشهادة الإعدادية في الدور الثاني دون تأدية الامتحان
فيديوهات خادشة للحياء وملابس فاضحة .. كواليس سقوط البلوجر جومانا نستون
أمين الفتوى: الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم فلا مبرر للجوء إلى الحرام
استقرار عيار 21 عند أعلى مستوى.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر
قرار صارم لـ محمد يوسف بعد تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت
أحمد موسى: الصحافة والإعلام مهمتهما الدفاع عن قضايا الشعب المحلي والعربي
أحمد موسى: الإعلام المعادي ينفق 60 مليار جنيه لاستهداف مصر.. والرئيس السيسي يؤكد دعمه للإعلام الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تواصل معركتها القانونية ضد جون بروسير والأخير يرد بتسريبات جديدة عن iPhone 17 Pro

أبل
أبل
احمد الشريف

أعلنت أبل- قبل شهر- رفع دعوى قضائية ضد جون بروسير، صاحب قناة Front Page Tech (FPT)، متهمةً إياه بالحصول على معلومات حول نظام التشغيل iOS 26 عبر التسلل إلى هاتف آيفون تجريبي مملوك لأحد موظفي الشركة.

 ووفقاً لأبل، استغل بروسير هذه المعلومات؛ لنشر تصاميم تطبيقات جديدة من النظام، عبر صور تخيلية (Renders) على الإنترنت. 

ومن جهته، نفى “بروسير” هذه الادعاءات في سلسلة تغريدات.

 

بروسير يتحدى الدعوى القضائية بتسريبات جديدة

رغم المعركة القانونية، بدا “بروسير” غير متأثر، إذ نشر مؤخراً فيديو جديد على قناته، تضمن صوراً تخيلية لما وصفه بـ التصميم شبه النهائي لهاتف iPhone 17 Pro، مشيراً إلى أن مرحلة الإنتاج الضخم ستبدأ قريباً. 

وأشار إلى أن سبب إضافة شريط كاميرات عرضي في هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max هو توسيع مدى عدسة البيريسكوب إلى أكثر من البعد البؤري الحالي (120 ملم) الذي يوفر تقريباً بصرياً حتى 5x، مع ترقية عدسة التقريب من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل.

كما كشف أن iPhone 17 Pro سيكون بسماكة 8.73 ملم، أي أكثر بنصف مليمتر تقريباً من iPhone 16 Pro، وأن أبل تختبر لوناً برتقالياً جديداً لهذا الإصدار، وهو ما يتوافق مع تسريبات وحدات تجريبية ظهرت مؤخراً.

تغييرات في التصميم والمواصفات

بروسير أكد أيضاً صحة شائعة نقل شعار أبل على الجهة الخلفية إلى موضع أقل قليلاً، كما أشار إلى إمكانية تزويد iPhone 17 Pro Max ببطارية 5000 مللي أمبير لأول مرة، وهي سعة أكبر بكثير مما هو معتاد في هواتف الشركة.

السخرية من مارك جورمان.. والعداء المستمر

لم يفوت بروسير الفرصة لمهاجمة الصحفي مارك جورمان من بلومبرج، في استمرار لخصومة علنية طال أمدها، رغم أن بعض تنبؤاته السابقة كانت خاطئة، مثل تصميم ساعة أبل ووتش سيريز 7 الذي توقع أن يأتي بحواف مسطحة، وهو ما لم يحدث.

هناك تكهنات بأن أبل سربت عمداً صوراً مزيفة لكل من بروسير وجورمان بشأن تصميم أبل ووتش 7 للإضرار بمصداقيتهما، لكن النتيجة لم تؤثر على مكانة جورمان الذي واصل تقديم تسريبات موثوقة، بينما ظل بروسير يحظى بدعم متابعيه، حتى بدأت أبل إجراءاتها القانونية ضده.

ورغم ذلك، يبدو أن بروسير مستعد لمواصلة تحديه، مستغلاً التسريبات كسلاح في معركته الإعلامية مع أبل.

أبل iOS 26 iPhone 17 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

رضيع

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض واقعة العثور على رضيع داخل برميل بقنا

البلوجر لوليتا

إخلاء سبيل البلوجر لوليتا في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة الجديدة

بالصور

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

أرقام قياسية.. حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الساحل الشمالي

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

فيديو

القبض علي لوليتا

خلي القوس مفتوح.. تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا بالقاهرة الجديدة

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد