أبل تواجه دعوى قضائية خطيرة بشأن Apple Pay

تتعرض شركة أبل لاتهامات ثقيلة بعد أن رفعت شركة Fintiv دعوى قضائية ضدها تتعلق بخدمة الدفع الشهيرة Apple Pay، متهمةً عملاق التكنولوجيا بارتكاب مخالفات مؤسسية واسعة النطاق.

اتهامات بالاستيلاء على التكنولوجيا

وفقًا لـ Fintiv، قامت أبل بالاستيلاء على تقنية المحفظة الرقمية الخاصة بها، ووصفت ذلك بأنه سرقة واحتيال على نطاق غير مسبوق.

وتزعم الدعوى أن أبل حصلت على أسرار تجارية سرية من شركة CorFire – سلف Fintiv – خلال اجتماعات جرت في عامي 2011 و2012، في وقت كانت فيه أبل تحت ضغط لتطوير حل للدفع عبر الهاتف لكنها كانت تفتقر إلى القدرات الداخلية اللازمة.

محادثات شراكة تحولت إلى نزاع قانوني

تؤكد Fintiv أن أبل تواصلت مع CorFire بحجة استكشاف شراكة تجارية، وشملت هذه المناقشات تبادلًا تقنيًا معمقًا، تضمن معلومات حساسة رفعتها CorFire على منصة مشاركة ملفات تابعة لأبل.

وبعد حصولها على المعلومات السرية، أنهت أبل المفاوضات وألغت فكرة الشراكة، لتستخدم – بحسب المزاعم – المعرفة التي حصلت عليها في تطوير وإطلاق Apple Pay عام 2014.

انتهاك اتفاقية عدم الإفصاح

تقول الدعوى إن أبل خدعت CorFire لتوقيع اتفاقية عدم إفصاح (NDA)، واستغلتها للوصول إلى تقنيات العنصر الآمن والمحفظة الرقمية التي كانت تُصنف كأسرار تجارية، وذلك دون تصريح.

وتزعم Fintiv أن أبل أسست لاحقًا شبكة من الشركاء، من بينهم معالجو بطاقات الائتمان والبنوك، لتحقيق أرباح من Apple Pay، مع إخفاء استخدامها غير المصرح به لتقنيات CorFire من خلال الترويج لرواية زائفة بأنها المطور الوحيد للخدمة.

سوابق مزعومة في استغلال الشراكات

تشير الدعوى أيضًا إلى أن أبل لديها تاريخ في استغلال الشراكات للوصول إلى تقنيات خاصة، مستشهدة بحالات مشابهة مع شركتي Masimo وValencell Inc. المتخصصتين في أدوات مراقبة القلب.

وفي كلتا الحالتين، بدأت أبل شراكات ثم استخدمت التقنيات في منتجاتها الخاصة، بحسب Fintiv.

تصريحات قانونية قوية

مارك كاسوفيتز، المحامي الرئيسي لشركة Fintiv من مكتب Kasowitz LLP، وصف تصرفات أبل بأنها من أخطر أمثلة سوء السلوك المؤسسي التي واجهها خلال مسيرته القانونية الممتدة لعقود.

القضية ما تزال في بدايتها، وسيكون لها تداعيات كبيرة إذا ما ثبتت الاتهامات أمام المحكمة.