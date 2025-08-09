قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تُعزي جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي
بريطانيا و4دول أوروبية يرفضون قرار الإحتلال بشن عملية عسكرية ضد غزة
رئيس أذربيجان: توقيع اتفاقية السلام مع أرمينيا يوم تاريخي
ما هو الرأي الشرعي في تهجير أهل غزة من أرضهم؟.. دار الإفتاء ترد
أبل تواجه دعوى قضائية خطيرة بشأن Apple Pay
ولدت بضمور بالعصب الشوكي.. والد فرح طفلة بورسعيد يستغيث لإنقاذ حياتها
فيريرا: جماهير الزمالك كلمة السر في الفوز الأول بالدوري.. وسر استبدال دونجا
خالد الغندور : هدف محمد شحاته سيدخل ضمن اختيارات جائزة بوشكاش
قرار مفاجىء من إدارة البنك الأهلي قبل انطلاق مباريات الفريق بالدوري
لبني عبد العزيز تظهر في الإحتفال بعيد ميلادها بعد غياب طويل| شاهد
احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو
شارموفرز يشعل حفل العلمين الجديدة ويقدم زامباهولا تلبية لرغبات الجمهور.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أبل تواجه دعوى قضائية خطيرة بشأن Apple Pay

أبل
أبل
احمد الشريف

تتعرض شركة أبل لاتهامات ثقيلة بعد أن رفعت شركة Fintiv دعوى قضائية ضدها تتعلق بخدمة الدفع الشهيرة Apple Pay، متهمةً عملاق التكنولوجيا بارتكاب مخالفات مؤسسية واسعة النطاق.

اتهامات بالاستيلاء على التكنولوجيا

وفقًا لـ Fintiv، قامت أبل بالاستيلاء على تقنية المحفظة الرقمية الخاصة بها، ووصفت ذلك بأنه سرقة واحتيال على نطاق غير مسبوق. 

وتزعم الدعوى أن أبل حصلت على أسرار تجارية سرية من شركة CorFire – سلف Fintiv – خلال اجتماعات جرت في عامي 2011 و2012، في وقت كانت فيه أبل تحت ضغط لتطوير حل للدفع عبر الهاتف لكنها كانت تفتقر إلى القدرات الداخلية اللازمة.

محادثات شراكة تحولت إلى نزاع قانوني

تؤكد Fintiv أن أبل تواصلت مع CorFire بحجة استكشاف شراكة تجارية، وشملت هذه المناقشات تبادلًا تقنيًا معمقًا، تضمن معلومات حساسة رفعتها CorFire على منصة مشاركة ملفات تابعة لأبل. 

وبعد حصولها على المعلومات السرية، أنهت أبل المفاوضات وألغت فكرة الشراكة، لتستخدم – بحسب المزاعم – المعرفة التي حصلت عليها في تطوير وإطلاق Apple Pay عام 2014.

انتهاك اتفاقية عدم الإفصاح

تقول الدعوى إن أبل خدعت CorFire لتوقيع اتفاقية عدم إفصاح (NDA)، واستغلتها للوصول إلى تقنيات العنصر الآمن والمحفظة الرقمية التي كانت تُصنف كأسرار تجارية، وذلك دون تصريح. 

وتزعم Fintiv أن أبل أسست لاحقًا شبكة من الشركاء، من بينهم معالجو بطاقات الائتمان والبنوك، لتحقيق أرباح من Apple Pay، مع إخفاء استخدامها غير المصرح به لتقنيات CorFire من خلال الترويج لرواية زائفة بأنها المطور الوحيد للخدمة.

سوابق مزعومة في استغلال الشراكات

تشير الدعوى أيضًا إلى أن أبل لديها تاريخ في استغلال الشراكات للوصول إلى تقنيات خاصة، مستشهدة بحالات مشابهة مع شركتي Masimo وValencell Inc. المتخصصتين في أدوات مراقبة القلب.

وفي كلتا الحالتين، بدأت أبل شراكات ثم استخدمت التقنيات في منتجاتها الخاصة، بحسب Fintiv.

تصريحات قانونية قوية

مارك كاسوفيتز، المحامي الرئيسي لشركة Fintiv من مكتب Kasowitz LLP، وصف تصرفات أبل بأنها من أخطر أمثلة سوء السلوك المؤسسي التي واجهها خلال مسيرته القانونية الممتدة لعقود.

القضية ما تزال في بدايتها، وسيكون لها تداعيات كبيرة إذا ما ثبتت الاتهامات أمام المحكمة.

أبل Apple Apple Pay

