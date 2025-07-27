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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تطلق رسميًا iOS 26 Beta العامة.. الأجهزة المدعومة وطريقة التثبيت

أبل
أبل
احمد الشريف

أعلنت أبل رسميًا عن إطلاق النسخة التجريبية العامة (Public Beta) من نظام iOS 26 (وبرمجيات iPadOS 26 وmacOS Tahoe 26 وغيرها) يوم 24 يوليو 2025، لتتيح أمام المستخدمين تجربة مميزات النظام قبل الإصدار النهائي المتوقع في سبتمبر 2025 .

من iOS 18 إلى iOS 26 بتسمية عام

iOS 26 يمثل تغييرًا في التسمية حيث ارتبط باسم السنة (2026) بدلًا من الأرقام المتتالية. التصميم الجديد يُعرف بـ Liquid Glass، ويقدم واجهات شفافة وتنقلات انسيابية تُشبه زجاجًا متناثرًا، في أكبر تحديث بصري منذ iOS 7 .

الأجهزة المتوافقة

النظام يدعم أجهزة iPhone بدءًا من iPhone 11 ونسخة iPhone SE (الجيل الثاني والثالث). النماذج التي لا تدعمه تشمل iPhone XS وXS Max وXR. أما قدرة Apple Intelligence فتتطلب أجهزة iPhone 15 Pro أو أحدث، باستخدام شريحة A17 Pro فما فوق .

أبرز المزايا الجديدة

النظام يجلب تصميم Liquid Glass في كامل واجهات النظام، وتحسينات ملحوظة في تطبيقات مثل الرسائل والمكالمات، حيث أصبح بإمكانك فلترة الرسائل المزعجة وربما إجراء تصفية مع من ينتظرون على الخط بسؤالهم أهداف تواجدهم على المكالمة، وتحسينات في الكاميرا من ضمنها تحذير "عدسة ملوّثة" ودعم مايكروفونات خارجية.

تحسينات ذكية عبر Apple Intelligence تشمل الترجمة الفورية للمكالمات والنصوص (اللغات المدعومة: الفرنسية، الألمانية، البرتغالية، الإسبانية)، ودعم خلق الصور عبر ChatGPT ضمن Image Playground، وواجهة ذكية للعبة جديدة Apple Games، وتحكمات AI معينة مثل AutoMix في Apple Music وPolls في الرسائل.

خطوات التثبيت بأمان

لبدء تجربة iOS 26 Public Beta، قم بالآتي: سجل أولًا في Apple Beta Program عبر الموقع الرسمي باستخدام Apple ID، ثم توجه على جهازك إلى:
Settings > General > Software Update > Beta Updates، واختر "iOS 26 Public Beta" لتظهر أمامك خيار “Update Now”.

تنصح Apple بأخذ نسخة احتياطية عبر iCloud أو جهاز الكمبيوتر لتفادي أي فقد للبيانات، ويُمكنك تجربة التحديث على جهاز بديل لتقليل المخاطر، ولا تُنصح باستخدام البيتا على جهازك الأساسي .

ملاحظة: حجم النسخة التجريبية كبير (يتجاوز 9 GB وقد يصل إلى 19 GB)، لذا احرص على توفر مساحة كافية قبل التثبيت .

 

مع إطلاق iOS 26 Public Beta، تقدّم أبل تجربة مرئية ذكية كاملة بتصميم "Liquid Glass" وتكامل معمق مع Apple Intelligence. 

سواء كنت مهتمًا بالتصميم الجديد، التحسين البرمجي، أو اختبار مزايا الذكاء الاصطناعي المبكر، هذه نسختك لتجربة iOS 26 قبل الجميع لكن مع توصية واضحة بعدم تثبيتها على أجهزة الاستخدام اليومي، وانتظار النسخة النهائية في الخريف.

أبل نظام iOS 26 iPadOS 26

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