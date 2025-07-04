أخبار التكنولوجيا| قائمة أفضل هواتف أندرويد الرائدة في 2025.. براءة اختراع من أبل تقرب آيفون من عين الإنسان وكاميرات السينما

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت شركة موتورولا، في عام 2021 هاتف Moto G100 للأسواق العالمية، وكان يعتمد على معالج Snapdragon 870، وهو في الأساس نسخة معاد تسميتها من هاتف Motorola Edge S الذي طرح سابقا في الصين.

أطلقت شركة نوثينج Nothing، رسميا هاتفها الجديد Nothing Phone 3 بسعر حوالي 960 دولار، وهو سعر أعلى مما كان متوقعا، ولكن السعر لم يكن العامل الوحيد الذي أثار الجدل، فقد جاء الهاتف بتصميم غير تقليدي أثار انقساما بين المستخدمين، خاصة من حيث موضع الكاميرات غير المتناسق، وواجهة الإضاءة الجديدة المسماة Glyph Matrix.

أصدرت منصة AnTuTu المتخصصة في قياس أداء الهواتف الذكية تصنيفها الشهري لأفضل هواتف أندرويد الرائدة أداء خلال شهر يونيو 2025، استنادا إلى متوسط نتائج الاختبارات التي تم جمعها في السوق الصينية بين 1 و30 يونيو.

أعلنت شركة جوجل، يوم الخميس، عن بدء الإطلاق العالمي لنموذجها الجديد لتوليد الفيديو Veo 3، ليكون متاحا لمستخدمي منصة Gemini في أكثر من 159 دولة حول العالم.

حصلت شركة آبل Apple، مؤخرا على براءة اختراع جديدة قد تحدث نقلة نوعية في تقنيات التصوير بالهواتف الذكية.

أطلقت شركة أوبو Oppo، رسميا جهازها اللوحي الجديد Oppo Pad SE في الهند، ضمن استراتيجيتها لتعزيز تواجدها في سوق الأجهزة اللوحية الاقتصادية.

