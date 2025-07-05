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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قائمة بأفضل هواتف أندرويد الرائدة أداء في 2025

هاتف فيفو
هاتف فيفو
شيماء عبد المنعم

أصدرت منصة AnTuTu المتخصصة في قياس أداء الهواتف الذكية تصنيفها الشهري لأفضل هواتف أندرويد الرائدة أداء خلال شهر يونيو 2025، استنادا إلى متوسط نتائج الاختبارات التي تم جمعها في السوق الصينية بين 1 و30 يونيو.

قائمة الأداء الافضل لهواتف أندرويد الرائدة

1.هاتف نوبيا Red Magic 10S Pro+ : يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة رام بسعة 24 جيجابايت + تخزين داخلى بسعة 1024 جيجابايت، حصل على معدل نقاط بلغ 2.907.137 نقطة

2.هاتف فيفو vivo X200 Ultra: يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت + تخزين داخلى بسعة 1024 جيجابايت، حصل على معدل نقاط بلغ 2.885.215 نقطة

3.هاتف أوبو OPPO Find X8 Ultra إصدار الأقمار الصناعية: يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت + تخزين داخلى بسعة 1024 جيجابايت، حصل على معدل نقاط بلغ  2.883.092 نقطة

4.هاتف فيفو vivo X200s: يعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 9400+ مع ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت + تخزين داخلى بسعة 1024 جيجابايت، حصل على معدل نقاط بلغ 2.874.982 نقطة.

5.هاتف فيفوiQOO Neo10 Pro+: يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت + تخزين داخلى بسعة 1024 جيجابايت، حصل على معدل نقاط بلغ 2.868.057 نقطة.

6. هاتف هونر Honor GT Pro: يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite نسخة مخصصة OC مع ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت + تخزين داخلى بسعة 1024 جيجابايت، حصل على معدل نقاط بلغ 2.840.216 نقطة.

7. هاتف وان بلس OnePlus Ace 5 Pro: يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت + تخزين داخلى بسعة 1024 جيجابايت، حصل على معدل نقاط بلغ 2.726.504 نقطة.

8. هاتف وان بلس OnePlus 13: يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت + تخزين داخلى بسعة 1024 جيجابايت، حصل على معدل نقاط بلغ 2.713.111 نقطة

9. هاتف فيفو iQOO 13: يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت + تخزين داخلى بسعة 1024 جيجابايت، حصل على معدل نقاط بلغ 2.701.069 نقطة

10. هاتف شاومي Redmi K80 Pro+ (Extreme Edition): يعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 9400+ مع ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت + تخزين داخلى بسعة 1024 جيجابايت، حصل على معدل نقاط بلغ 2.662.420 نقطة

قائمة الأداء الافضل لهواتف أندرويد الرائدة

نظرة عامة على النتائج

كما في الشهر الماضي، حافظ هاتف Red Magic 10S Pro+ على صدارة القائمة بفضل اعتماده على معالج Snapdragon 8 Elite (نسخة Extreme) وتكوين أداء مخصص يعزز من أقصى قدرات المعالج، ما مكنه من تحقيق أعلى معدل أداء بلغ 2.9 مليون نقطة.

وجاء في المركز الثاني هاتف vivo X200 Ultra بنفس المعالج، ويعرف بكاميراته الثلاثية المميزة 14مم، 35مم، 85مم بالإضافة إلى تقريب بصري عبر الحساسات 2x يعادل 28مم و70مم، وعلى الرغم من تركيزه على التصوير، إلا أنه يقدم أداء قويا في الألعاب والاستخدام العام.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب OPPO Find X8 Ultra (إصدار الأقمار الصناعية)، الذي يتميز بتقنياته في تصوير البورتريه ودقة الألوان في الإضاءة الليلية، دون التخلي عن الأداء القوي.

الهاتف الوحيد في المراتب الخمس الأولى الذي لا يستخدم معالج كوالكوم، هو vivo X200s في المركز الرابع، مدعوما بشريحة ميدياتك MediaTek Dimensity 9400+.

وتكمل القائمة هواتف بارزة مثل iQOO Neo10 Pro+ وHonor GT Pro وOnePlus 13، جميعها مدعومة بمعالج Snapdragon 8 Elite، فيما حل Redmi K80 Pro+ في المرتبة العاشرة كأحدث إصدار يستخدم معالج Dimensity من ميدياتك.

الهواتف الذكية أفضل هواتف أندرويد الرائدة قائمة الأداء لهواتف أندرويد الرائدة

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