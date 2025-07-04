قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال السعودي يتحدى فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية
مساعدات ملوثة بالدم.. الوجه الآخر لمؤسسة غزة الإنسانية| تقرير خاص
ترامب يكشف موعد رد حماس على مقترح الهدنة
وزير الكهرباء يتابع إطلاق التيار بمحطة محولات روافع رشيد 2
الصحة: إغلاق 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان بـ 5 محافظات
وزير الدفاع الهولندي: نبحث في فرض عقوبات جديدة على روسيا
ناقد فني: موسم سينمائي صيفي يشهد منافسة قوية.. ومشروع إكس يتصدر
وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين لمنع إيران من إعادة تأسيس قدراتها
طيران الاحتلال يطلق نيرانه بشكل كثيف على غزة
الاستعانة بخبرات جامعة عين شمس في تطوير الخدمات الطبية بهيئة الرعاية الصحية
بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية
1787 وظيفة بمشروع الضبعة النووي بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تطلق Moto G100 Pro بشاشة مذهلة وأداء قوي في الفئة المتوسطة

Moto G100 Pro
Moto G100 Pro
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة موتورولا، في عام 2021 هاتف Moto G100 للأسواق العالمية، وكان يعتمد على معالج Snapdragon 870، وهو في الأساس نسخة معاد تسميتها من هاتف Motorola Edge S الذي طرح سابقا في الصين.

أما اليوم، فقد كشفت العلامة التجارية المملوكة لشركة لينوفو عن هاتف Moto G100 Pro في الصين بشكل هادئ، ويعد تطويرا جديدا ضمن الفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف موتورولا Moto G100 Pro

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف موتورولا Moto G100 Pro، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1.5K تعادل 2712×1220 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة.

تتمتع الشاشة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 7i وتضم مستشعر بصمة مدمج، كما زودت موتورولا الهاتف بسماعتين خارجيتين بتقنية Dolby Atmos.

في ما يخص الكاميرات، يحتوي هاتف Moto G100 Pro على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وفي الخلف توجد كاميرتان، إحداهما رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony LYT-600، والأخرى عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

من حيث الأداء، يعتمد Moto G100 Pro على معالج ميدياتك Dimensity 7300، ويوفر خيارين للذاكرة العشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت.

تأتي البطارية بسعة كبيرة تبلغ 6720 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.

يعمل الهاتف بنظام Android 15 بواجهة Hello UI من موتورولا، ويتميز بهيكل مقاوم للماء والغبار وفقا لمعايير IP68 وIP69، ومعتمد بمواصفات عسكرية MIL-STD 810H لمقاومة الصدمات والسقوط، ويزن 198 جراما ويبلغ سمكه 7.87 ملم.

يتوافر هاتف Moto G100 Pro للبيع في الصين بسعر يبدأ من 195 دولار للطراز بسعة 8+256 جيجابايت، و210 دولار للنسخة بسعة 12+256 جيجابايت، و237 دولار للإصدار الأعلى بسعة 12+512 جيجابايت، ويتوفر بأربعة ألوان هي الأزرق الدخاني، الأزرق القطبي، الأسود، والبنفسجي.

يقتصر طرح الهاتف حاليا على السوق الصينية، لكن عالميا سيتم تسويقه تحت اسم Moto G86، النسخة التي تحتوي على بطارية 6720 مللي أمبير تعرف باسم Moto G86 Power، بينما النسخة ذات البطارية الأصغر 5200 مللي أمبير تعرف باسم Moto G86.

موتورولا هاتف Moto G100 Pro Moto G100 Pro سعر Moto G100 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم فايق

الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور

سياراة اسعاف

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار

الداعية السلفي حازم شومان

حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية

شيكابالا

بعد اعتزاله.. شيكابالا يوجه رسالة لجماهير الأهلي

الذباب المصري يغزو إسرائيل

رعب في إسرائيل من الذباب المصري | شاهد

صورة أرشيفية

الأمان في مكانين فقط| شتاء نووي يهدد بفناء 5 مليارات إنسان.. تعرف على الملاذ الأخير للبشرية

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 4-7-2025

المتحف المصرى الكبير

أسعار زيارة المتحف المصرى الكبير.. و10 فئات دخولها بالمجان

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

تنسيق الجامعات 2025.. تعرف على برامج كلية علوم جامعة حلوان

جانب من الجولة

مستشفى الفرنساوي بجامعة القاهرة يواصل جهوده لتطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية

كلية الصيدلة بجامعة عين شمس

تمديد الاعتماد الدولي لصيدلة عين شمس حتى 2029

بالصور

عودة سيارة ستيلانتس SRT إلى الحياة بشكل جديد

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

أقوى سيارة لاند روفر ديفندر بقوة 626 حصانا

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

الحقن بالماء.. طرق غش الفراخ

الدجاج
الدجاج
الدجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد