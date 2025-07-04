موتورولا تطلق Moto G100 Pro بشاشة مذهلة وأداء قوي في الفئة المتوسطة

أطلقت شركة موتورولا، في عام 2021 هاتف Moto G100 للأسواق العالمية، وكان يعتمد على معالج Snapdragon 870، وهو في الأساس نسخة معاد تسميتها من هاتف Motorola Edge S الذي طرح سابقا في الصين.

أما اليوم، فقد كشفت العلامة التجارية المملوكة لشركة لينوفو عن هاتف Moto G100 Pro في الصين بشكل هادئ، ويعد تطويرا جديدا ضمن الفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف موتورولا Moto G100 Pro

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف موتورولا Moto G100 Pro، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1.5K تعادل 2712×1220 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة.

تتمتع الشاشة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 7i وتضم مستشعر بصمة مدمج، كما زودت موتورولا الهاتف بسماعتين خارجيتين بتقنية Dolby Atmos.

في ما يخص الكاميرات، يحتوي هاتف Moto G100 Pro على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وفي الخلف توجد كاميرتان، إحداهما رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony LYT-600، والأخرى عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

من حيث الأداء، يعتمد Moto G100 Pro على معالج ميدياتك Dimensity 7300، ويوفر خيارين للذاكرة العشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت.

تأتي البطارية بسعة كبيرة تبلغ 6720 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.

يعمل الهاتف بنظام Android 15 بواجهة Hello UI من موتورولا، ويتميز بهيكل مقاوم للماء والغبار وفقا لمعايير IP68 وIP69، ومعتمد بمواصفات عسكرية MIL-STD 810H لمقاومة الصدمات والسقوط، ويزن 198 جراما ويبلغ سمكه 7.87 ملم.

يتوافر هاتف Moto G100 Pro للبيع في الصين بسعر يبدأ من 195 دولار للطراز بسعة 8+256 جيجابايت، و210 دولار للنسخة بسعة 12+256 جيجابايت، و237 دولار للإصدار الأعلى بسعة 12+512 جيجابايت، ويتوفر بأربعة ألوان هي الأزرق الدخاني، الأزرق القطبي، الأسود، والبنفسجي.

يقتصر طرح الهاتف حاليا على السوق الصينية، لكن عالميا سيتم تسويقه تحت اسم Moto G86، النسخة التي تحتوي على بطارية 6720 مللي أمبير تعرف باسم Moto G86 Power، بينما النسخة ذات البطارية الأصغر 5200 مللي أمبير تعرف باسم Moto G86.