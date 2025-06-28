موتورولا تكشف عن قائمة هواتفها المؤهلة لتحديث أندرويد 16.. هل هاتفك من بينها؟

أطلقت شركة جوجل Google، نظام التشغيل أندرويد 16 في شهر يونيو الجاري، أي قبل الموعد المعتاد بعدة أشهر، هذا الإطلاق المبكر يعني أن هواتف موتورولا Motorola، من المرجح أن تتلقى التحديث الجديد في وقت أقرب من المعتاد.

وقد أعلنت شركة موتورولا بالفعل عن قائمة أولية من الأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 16، والذي يتوقع أن تبدأ بإطلاقه رسميا قريبا.

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سواء كنت تمتلك هاتف Razr القابل للطي، أو أحد موديلات Edge الأنيقة، أو حتى أحد أجهزة Moto G الاقتصادية، فإنك على الأرجح تنتظر تجربة المزايا والتحسينات التي يقدمها أندرويد 16، لذا، قمنا بجمع كل المعلومات المتوفرة حتى الآن بخصوص تحديث نظام التشغيل لأجهزة موتورولا.

متى تبدأ موتورولا في إطلاق أندرويد 16؟



تشتهر موتورولا ببطئها النسبي في طرح التحديثات مقارنة بمنافسيها، إذ لا تزال تواصل توزيع تحديث أندرويد 15 للعديد من أجهزتها، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن أندرويد 16 بعيد. فقد بدأت الشركة بالفعل في دعوة مستخدمين محددين للمشاركة في برنامج البيتا لتجربة التحديث الجديد، وإن كان ذلك ضمن نطاق ضيق، ولأجهزة ومناطق معينة فقط.

موعد الإصدار الرسمي؟

لم تعلن موتورولا بعد عن موعد رسمي لإصدار أندرويد 16، ومن غير المتوقع أن تصدر إعلانا صريحا، إذ غالبا ما يتم التعرف على بدء التحديث عند ظهوره فعليا على أحد الأجهزة، ومع ذلك، وبالاستناد إلى جداول التحديث السابقة، من المرجح أن تبدأ الشركة بطرح التحديث تدريجيا في شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025.

الأجهزة المؤهلة لتلقي تحديث أندرويد 16

أعلنت موتورولا عن عدد من الأجهزة التي ستحصل رسميا على التحديث الجديد مع واجهتها المخصصة Hello UI، القائمة الحالية لا تشمل جميع الأجهزة، ومن بينها Razr 2024 والجيل الأول من ThinkPhone، ولكن من المتوقع إضافة المزيد لاحقا.

يمكنك التحقق يدويا من أهلية جهازك للتحديث من خلال زيارة موقع الدعم الرسمي واختيار جهازك، حيث ستجد قسم "Next OS" الذي يوضح الترقية القادمة.

هواتف موتورولا Razr

Motorola Razr 2025

Motorola Razr+ 2025

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr+ 2024

Motorola Razr 60

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 Ultra

هواتف موتورولا Edge



Motorola Edge 2025

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 40 Pro

هواتف موتورولا Moto G



Moto G 2025

Moto G Power 2025

Motorola G Stylus 2025

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G85

Moto G75

Moto G56

Moto G55

ThinkPhone 25 by Motorola

ماذا يتضمن تحديث أندرويد 16؟

يحمل أندرويد 16 مجموعة من الميزات الجديدة، رغم أن بعض التحسينات المنتظرة لم تُدرج بعد في الإصدار الأول، مثل:

- تصميم Material 3 Expressive الجديد.

- وضع سطح المكتب Desktop Mode.

- واجهة Quick Settings المعاد تصميمها.

- دعم أوسع لميزة Live Updates

إلا أن بعض الميزات المتوفرة حاليا تتضمن:

- دعم Live Updates لتطبيقات توصيل الركاب والطعام، مع عرض معلومات مباشرة على شاشة القفل والتنبيهات.

- شريط صوت معاد تصميمه.

- تجميع الإشعارات تلقائيًا لتقليل الفوضى.

- فصل لوحة الإعدادات السريعة عن الإشعارات لسهولة الوصول.

من المحتمل أن تدمج موتورولا معظم هذه المزايا في واجهتها، إلى جانب ميزة Notification Cooldown التي تقلل من صوت التنبيهات المتكررة من نفس التطبيق، أما لأجهزة التابلت والشاشات الكبيرة، فهناك ميزة Desktop Windowing التي تسمح بتعدد المهام بطريقة تشبه الحواسيب المكتبية.

كما يتوقع تحسينات أمنية، وتعديلات على الاستخدام اليومي، وميزات مخصصة للأجهزة القابلة للطي والشاشات الكبيرة.