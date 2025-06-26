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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية تدوم طول اليوم.. مواصفات G Power 2026 الجديد من موتورولا

هاتف موتورولا
هاتف موتورولا
شيماء عبد المنعم

بعد أشهر قليلة فقط من إطلاق هاتفي Moto G 2025 وMoto G Power 2025، بدأت التسريبات تكشف عن الجيل الجديد من هواتف موتورولا الاقتصادية Moto G 2026 وMoto G Power 2026، مع تحسينات طفيفة وتصميم مشابه للجيل السابق.

وبحسب الصور المسربة، فإن هواتف موتورولا الجديدة تحتفظ بالشكل العام لسلسلة 2025، مع شاشات تتراوح بين 6.7 إلى 6.8 بوصة، ونظام كاميرا ثلاثي يضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر إضاءة محيطة قد يبدو وكأنه عدسة ثالثة.

مواصفات Moto G Power 2026

سيأتي الهاتف الأساسي Moto G 2026 الذي يحمل رقم الطراز XT2613-1، بظهر من الجلد النباتي بلون أزرق فاتح Pantone 2376C، بينما سيحمل Moto G Power 2026 ظهرا بلاستيكيا بلون رمادي-أزرق، مع تصميم أكثر سماكة يشير إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير كما في الإصدار السابق.

من المتوقع أن يعمل الهاتفان بنظام أندرويد 16، مع شريحة ميدياتك الرائدة MediaTek Dimensity 6400، والتي تعد ترقية عن معالج Dimensity 6300 في نسخة 2025. 

يذكر أن نسختي العام الماضي انطلقتا مع أندرويد 15 ودعمتا تحديثين رئيسيين للنظام.

هاتف Moto G Power 2026

لا توجد معلومات مؤكدة بعد حول موعد الإطلاق الرسمي، لكن من المرجح أن يتم الكشف عنهما في يناير 2026 بعد معرض CES، مع احتمال إطلاقهما في ديسمبر 2025 في الأسواق الناشئة مثل الهند، وفقا لنمط الإطلاق المعتاد من موتورولا.

قد يبقى سعر الهاتفين قريبا من أسعار هواتف عام 2025، والتي تبدأ من 199 دولارا لهاتف Moto G و299 دولارا لنسخة Power، مع دعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 وشحن سريع بقدرة 30 وات.

ويشار إلى أن شركة موتورولا، أعلنت في وقت سابق عن ختطها لإطلاق 3 هواتف ذكية جديدة من سلسلة G، حيث تتشابه الهواتف الثلاثة بشكل كبير في التصميم، إلا أن هناك بعض الاختلافات الدقيقة في المواصفات.

Moto G Power مواصفات G Power 2026 موعد إطلاق Moto G Power 2026 مميزات Moto G Power 2026

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