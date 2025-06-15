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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قائمة بأبرز هواتف موتورولا التي ستحصل على تحديث أندرويد 16

أندرويد 16
أندرويد 16
احمد الشريف

رغم أن موتورولا لا تُعد الأسرع في إصدار تحديثات أندرويد لهواتفها، إلا أن الشركة الأميركية التي تحتل المرتبة الرابعة بين مصنعي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة بدأت تظهر تحسنًا ملحوظًا في هذا المجال. 

ووفقًا لتقرير نشره موقع YTECHB، فإن عددًا من هواتف موتورولا الحالية من المتوقع أن تحصل على تحديث أندرويد 16، استنادًا إلى وعود رسمية من الشركة.

الهواتف الاقتصادية تحصل على دعم محدود

تمنح موتورولا هواتفها من الفئة الاقتصادية، مثل سلسلة Moto G، تحديثًا رئيسيًا أو اثنين فقط لنظام أندرويد، بالإضافة إلى دعم أمني كل شهرين يمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات. 

وفي بعض الحالات، يحصل الهاتف على تحديث رئيسي واحد فقط، خصوصًا إذا تم إطلاقه في نهاية دورة إصدار أندرويد.

دعم أطول للفئة المتوسطة والرائدة

أما بالنسبة للهواتف المتوسطة، مثل سلسلة Moto Edge، فهي عادةً ما تحصل على دعم أكبر يشمل ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات من تحديثات أندرويد، وثلاث إلى أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

 أما الهواتف الرائدة مثل سلسلة Edge+ وهواتف Razr القابلة للطي، إضافة إلى هاتف ThinkPhone، فتوفر موتورولا لها ثلاثة تحديثات رئيسية للنظام وأربع سنوات من التحديثات الأمنية كل شهرين. اللافت أن هاتف Moto Edge 50 Neo سيحصل، حسب الشركة، على خمسة أعوام من التحديثات الكاملة، سواء للنظام أو الأمان.

عودة موتورولا إلى المنافسة في الهواتف الرائدة

لطالما كانت موتورولا واحدة من أوائل الشركات التي قدمت هواتف أندرويد قوية. ويُذكر أن هاتف DROID الذي أطلقته عام 2009 كان أول منافس حقيقي للآيفون، ومهد الطريق لعصر هيمنة أندرويد. 

ورغم تراجع الشركة لاحقًا في ظل هيمنة سامسونج، إلا أنها عادت تدريجيًا إلى المنافسة من خلال هواتف اقتصادية قوية، ثم بدأت لاحقًا في طرح نماذج راقية مثل Razr Ultra 2025 القابل للطي.

قائمة هواتف موتورولا المتوقع حصولها على أندرويد 16

سلسلة Motorola Edge:

Motorola Edge 2025

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50

Motorola Edge 40 Pro

هواتف Motorola Razr القابلة للطي:

Motorola Razr+ 2024

Motorola Razr 2025

Motorola Razr+ 2025

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr 60

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50

سلسلة Motorola G الاقتصادية:

Moto G Power 2025

Moto G 2025

Motorola G Stylus 2025

Moto G56

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G85

Moto G75

Moto G55

هواتف ThinkPhone:

ThinkPhone 25 by Motorola

نماذج محتملة قد تحصل على التحديث

رغم غيابها عن القائمة الأساسية، إلا أن بعض الهواتف مثل Razr 2024 وMoto G35 وMoto G15 قد تحصل على أندرويد 16 لاحقًا، وفقًا لسياسة موتورولا المعتمدة حتى الآن.

متى تصل التحديثات؟

حتى الآن، لم تكشف موتورولا عن جدول زمني محدد لإصدار التحديثات. ومع ذلك، من المتوقع أن تبدأ الطرازات الأحدث مثل سلسلة Moto Edge 60 في تلقي أندرويد 16 قبل الهواتف الأقدم مثل Motorola Edge 40 Pro.

جدير بالذكر أن هذه القائمة غير رسمية وتعتمد على السياسات المعلنة من الشركة عند إطلاق الأجهزة. ومع ذلك، فهي تعطي مؤشرًا مهمًا للمستخدمين بشأن مستقبل هواتفهم.

موتورولا هواتف موتورولا الهواتف الذكية

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