4 هواتف صدمت المستخدمين في بدايتها وأصبحت أيقونات تصميمية

أطلقت شركة نوثينج Nothing، رسميا هاتفها الجديد Nothing Phone 3 بسعر حوالي 960 دولار، وهو سعر أعلى مما كان متوقعا، ولكن السعر لم يكن العامل الوحيد الذي أثار الجدل، فقد جاء الهاتف بتصميم غير تقليدي أثار انقساما بين المستخدمين، خاصة من حيث موضع الكاميرات غير المتناسق، وواجهة الإضاءة الجديدة المسماة Glyph Matrix.

وبينما تظل الأذواق التصميمية مسألة شخصية، فقد شهدنا عبر السنوات العديد من الهواتف الذكية التي تعرضت لنقد كبير عند الإطلاق بسبب تصاميمها غير المألوفة، لكنها بمرور الوقت تحولت إلى معايير مقبولة، بل وحتى رائجة في عالم الهواتف، وفيما يلي أبرز هذه النماذج:

1. هاتف iPhone 11 Pro:

كان أول هاتف من آبل يقدم تصميم الكاميرات الثلاثية المرتبة على شكل مثلث في الزاوية العلوية اليسرى، وهو النمط الذي أصبح يميز سلسلة الـ Pro منذ ذلك الحين.

ورغم أن التصميم ووجه وقتها بموجة من السخرية والميمز، حيث شبهه البعض بـ "موقد الغاز"، فقد أصبح اليوم مقبولا بل ومحبوبا، واستمر في الظهور من iPhone 12 Pro وحتى iPhone 16 Pro، ويقال أيضا إن هذا التصميم يساعد في تقديم تجربة انتقال ناعم بين العدسات أثناء التصوير.

هاتف iPhone 11 Pro

2. هاتف iPhone X:

كان iPhone X هو أول من قدم الشق العلوي Notch، الذي ضم مستشعرات Face ID بعد التخلي عن Touch ID، وفي ذلك الوقت، اعتبر هذا القطع في الشاشة خطوة جريئة وغريبة، لكن آبل كانت من أوائل الشركات التي طبقته، وسرعان ما تبعتها شركات أندرويد.

واستمر وجود النوتش حتى iPhone 14، قبل أن يتحول إلى Dynamic Island في الطرازات الأحدث، لكنه يظل عنصرا تصميميا محوريا مكن Face ID من الظهور.

iPhone X

3. هاتف Nothing Phone (1):

تماما مثل Phone 3، جاء Nothing Phone (1) بتصميم أثار الجدل عند إطلاقه، كان يحمل ظهرا شفافا يظهر مكونات الهاتف الداخلية مثل البراغي والكابلات — وهو ما لم يكن مألوفا في عالم الهواتف.

لكن هذا الأسلوب سرعان ما أصبح الهوية البصرية الفريدة لشركة Nothing، وتم تطبيقه في أجهزة أخرى مثل السماعات اللاسلكية، ومع الوقت، بات هذا الشكل مرغوبا لمن يبحثون عن التميز في التصميم.

هاتف Nothing Phone (1)

4. هاتف Essential PH-1:



هاتف Essential PH-1، الذي أطلقه مؤسس أندرويد أندي روبن، جاء بمواد فاخرة مثل السيراميك والتيتانيوم (قبل أن تستخدمه آبل لاحقا)، تميز الهاتف بتصميم بسيط، مسطح، وبدون أي بروز للكاميرا، مع واجهة أمامية تحتوي على شق قطرة الماء وشاشة خالية تقريبا من الإطارات.

وقد سبق في استخدام الشكل المسطح لكثير من الشركات، حتى قبل أن تعتمده آبل رسميا مع iPhone 12 Pro، لكنه ربما كان متقدما على عصره أكثر من اللازم.

رغم الانتقادات التي طالت تصميم Nothing Phone 3، إلا أن التاريخ يثبت أن التصاميم التي تثير الجدل أولا، تصبح مألوفة لاحقا، بل وقد تصبح هي الاتجاه السائد في السوق.