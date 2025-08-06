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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حقيقة تأجيل إطلاق جهاز ايباد القابل للطي من أبل

هاتف قابل للطي
هاتف قابل للطي
لمياء الياسين

ظهرت تسريبات تشير إلى أن شركة Apple تعمل حاليًا ليس فقط على أول هاتف iPhone قابل للطي ، ولكن أيضًا على جهاز iPad قابل للطي ، أقرب إلى iPad Pro. 

مرحلة الانتاج الضخم

ومن المرجح أن يصدر iPhone القابل للطي في عام 2026، لكن أحد المحللين يشكك الآن في أن يكون iPad جاهزًا في الوقت المناسب للخروج مع iPhone.

وشارك المحلل جيف بو من GF Securities الآن في مذكرة بحثية أنه قد يكون هناك ابتكار محدود لجهاز iPhone 17 وأن iPhone Fold ( جهاز iPhone القابل للطي على شكل كتاب والذي يشاع أكثر من غيره في طريقه للإصدار في النصف الثاني من عام 2026، ربما كجزء من تشكيلة iPhone 18.

سبب التأجيل

في غضون ذلك، صرّح بو بأنّ إطلاق الجهاز القابل للطي الثاني، آيباد القابل للطي ، قد يتأجل. ولم يُفصّل سبب التأجيل، لكنّه أكّد أنّه لن يدخل مرحلة الإنتاج الضخم بنهاية عام ٢٠٢٦.

في السابق، زعم بو أن جهازًا قابلًا للطي، شبيهًا بجهاز آيباد ، سيصل قريبًا ، ويبدو أنه يُصحح توقعاته.

 في عام ٢٠٢٤، اعتقد الناس أن جهاز آيباد القابل للطي سيصل قبل جهاز آيفون القابل للطي ، ربما هذا العام، ولكن على الأرجح لن يحدث ذلك.

شركة Apple هاتف iPhone قابل للطي جهاز iPad جهاز iPhone جهاز iPhone 17

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