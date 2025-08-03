تيم كوك: أبل تفتتح متاجر جديدة في الإمارات والهند قبل نهاية 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، خلال مكالمة الأرباح الأخيرة، أن الشركة تعتزم افتتاح متاجر جديدة في كل من الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال كوك: “أطلقنا مؤخرا متجر آبل الإلكتروني في السعودية، ونحن متحمسون جدا لافتتاح متاجر جديدة في الإمارات والهند قبل نهاية العام”.

ولم يذكر كوك تواريخ محددة لافتتاح هذه المتاجر، كما لم يكشف عن تفاصيل إضافية حول المواقع أو التصاميم.

توسع مستمر في الإمارات

وكانت آبل قد أعلنت العام الماضي عن نيتها افتتاح فرع جديد في مدينة العين خلال 2025. وبذلك سيرتفع عدد متاجر الشركة في الإمارات إلى خمسة متاجر، حيث تمتلك حاليا فرعين في دبي وفرعين في أبوظبي.

أما في الهند، فقد أوضحت آبل في وقت سابق لموقع TechCrunch أنها تخطط لافتتاح أربعة متاجر جديدة في كل من بنجالور، دلهي (إقليم العاصمة الوطنية)، مومباي، وبوني.

وقد دخلت آبل السوق الهندية فعليا عبر أول متجرين لها في مومباي ونيو دلهي، اللذين افتتحا خلال عام 2023.

ويبدو أن شهر أغسطس سيكون حافلا بالنسبة لمتاجر آبل عالميا، مع تكثيف أعمال التوسع في عدة دول.

وفقا لموقع MacRumors، تم الكشف عن المواقع المتوقعة لثلاثة من متاجر آبل الجديدة في الهند، وهي:

- Apple Hebbal في Phoenix Mall of Asia بمدينة بنجالور

- Apple Koregaon Park في KOPA Mall بمدينة بوني

- متجر ثالث في DLF Mall of India بمدينة نويدا، والتي تقع ضمن منطقة العاصمة الوطنية (دلهي)

حتى الآن، لم تدرج هذه المواقع الجديدة ضمن قائمة متاجر آبل الرسمية على موقع الشركة.

وفي سياق متصل، توقع الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن تصل تكلفة الرسوم الجمركية المفروضة على الشركة إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، أي بزيادة ملحوظة عن الربع السابق، وذلك خلال مكالمة إعلان الأرباح مع المستثمرين يوم الخميس.

ورغم هذه التقديرات المرتفعة، أوضح كوك أن التكاليف الفعلية قد تكون أقل مما هو متوقع، تماما كما حدث في الربع السابق، حيث تكبدت الشركة حوالي 800 مليون دولار فقط، رغم توقعات سابقة بأن تصل إلى 900 مليون دولار.