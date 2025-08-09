أبل تختبر إدماج نموذج GPT-5 في تحديث iOS 26 القادم

أعلنت شركة أبل عن أنها تعمل حاليا على اختبار عام للنسخ الجديدة من برامجها، بما في ذلك iOS 26 و iPadOS 26 و macOS Tahoe 26، والتي من المتوقع أن تكون متاحة للجمهور الشهر المقبل، بعد إطلاق سلسلة iPhone 17.

ومن خلال تقرير جديد، يبدو أن أبل قد تبدأ في دمج GPT-5 أحدث نموذج من OpenAI، ضمن خدمات Apple Intelligence في النسخة النهائية من التحديثات القادمة.

وكانت OpenAI قد أطلقت GPT-5 مؤخرا، معززة بذلك قدرات النموذج في مجالات التفكير المنطقي، دعم البرمجة، التفاعل الصوتي وفهم الفيديو.

ووفقا لموقع 9to5Mac، تخطط أبل لاستخدام GPT-5 لإدارة المهام المعقدة أو الأوسع التي لا يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل محليا على الأجهزة التعامل معها، وبالتالي.

ومن المتوقع أن تتحول أبل من النموذج الحالي GPT-4o، مما سيحسن بشكل كبير من استجابة سيري وغيرها من خدمات أبل للطلبات المتقدمة للمستخدمين.

في الوقت الحالي، يستخدم Apple Intelligence نموذج GPT-4o بشكل محدود عبر الأجهزة المدعومة، وعندما يقوم المستخدم بتفعيل ChatGPT، يمكنه المساعدة في مهام مثل تلخيص المستندات، كتابة الرسائل، الإجابة على الأسئلة عبر سيري، والتعرف على الأجسام باستخدام الكاميرا.

يشير التقرير إلى أن دمج GPT-5 سيأتي مع نفس تدابير حماية الخصوصية التي تقدمها أبل حاليا، وستكون الطلبات التي يتم توجيهها عبر ChatGPT محمية من خلال إخفاء عناوين الـIP ولن تخزن من قبل OpenAI.

كما أن المستخدمين الذين يختارون ربط حساباتهم على OpenAI مع Apple Intelligence سيحصلون على ميزات إضافية، ولكن في هذه الحالة، ستكون سياسات البيانات الخاصة بـ OpenAI هي المطبقة.

من جانب آخر، أعلنت OpenAI عن إصدار نموذجين جديدين مفتوحي الوزن من لغات الذكاء الاصطناعي، أحدهما مخصص للعمل بشكل مثالي على أجهزة Apple Silicon Macs.

وعلى الرغم من أن أبل لم تؤكد دعمها الرسمي لهذه النماذج، إلا أن هذا الإصدار قد يشير إلى إمكانية دمج وظائف الذكاء الاصطناعي في أجهزة أبل في المستقبل بشكل غير متصل بالإنترنت.

بالإضافة إلى الوصول إلى أقوى نموذج من OpenAI، سيأتي إصدار أبل من سبتمبر مع العديد من المميزات الجديدة ضمن Apple Intelligence، إحدى هذه الميزات هي الترجمة الحية، التي تتيح ترجمة لغوية فورية في تطبيقات FaceTime و Messages والمكالمات الهاتفية.

كما ستطلق أيضا ميزة الذكاء البصري، التي تساعد المستخدمين على التعرف والتفاعل مع المحتوى المعروض على الشاشة عبر التطبيقات والخدمات.

من المتوقع أن يتم إصدار تحديثات iOS 26 و iPadOS 26 و macOS Tahoe 26 في سبتمبر، بالتزامن مع إطلاق iPhone 17.

وبمجرد توفر هذه التحديثات، ستبدأ الأجهزة المدعومة من أبل في استخدام GPT-5 لإتمام مهام معينة من Apple Intelligence، لكن سيكون هذا الوصول متاحا فقط للمستخدمين الذين يقومون يدويا بتفعيل الوصول إلى ChatGPT على هواتفهم.