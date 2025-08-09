قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين اليوم السبت 9-8-2025
بدر عبد العاطي: توافق بين مصر وتركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
ليس ضغط عمل..تفاصيل وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل
توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا
محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك
ما الفرق بين سجدة وصلاة الشكر ؟ .. دار الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تختبر إدماج نموذج GPT-5 في تحديث iOS 26 القادم

أبل تختبر إدماج نموذج GPT-5 في تحديث iOS 26 القادم
أبل تختبر إدماج نموذج GPT-5 في تحديث iOS 26 القادم
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أبل عن أنها تعمل حاليا على اختبار عام للنسخ الجديدة من برامجها، بما في ذلك iOS 26 و iPadOS 26 و macOS Tahoe 26، والتي من المتوقع أن تكون متاحة للجمهور الشهر المقبل، بعد إطلاق سلسلة iPhone 17. 

ومن خلال تقرير جديد، يبدو أن أبل قد تبدأ في دمج GPT-5 أحدث نموذج من OpenAI، ضمن خدمات Apple Intelligence في النسخة النهائية من التحديثات القادمة.

وكانت OpenAI قد أطلقت GPT-5 مؤخرا، معززة بذلك قدرات النموذج في مجالات التفكير المنطقي، دعم البرمجة، التفاعل الصوتي وفهم الفيديو. 

ووفقا لموقع 9to5Mac، تخطط أبل لاستخدام GPT-5 لإدارة المهام المعقدة أو الأوسع التي لا يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل محليا على الأجهزة التعامل معها، وبالتالي.

ومن المتوقع أن تتحول أبل من النموذج الحالي GPT-4o، مما سيحسن بشكل كبير من استجابة سيري وغيرها من خدمات أبل للطلبات المتقدمة للمستخدمين.

في الوقت الحالي، يستخدم Apple Intelligence نموذج GPT-4o بشكل محدود عبر الأجهزة المدعومة، وعندما يقوم المستخدم بتفعيل ChatGPT، يمكنه المساعدة في مهام مثل تلخيص المستندات، كتابة الرسائل، الإجابة على الأسئلة عبر سيري، والتعرف على الأجسام باستخدام الكاميرا.

يشير التقرير إلى أن دمج GPT-5 سيأتي مع نفس تدابير حماية الخصوصية التي تقدمها أبل حاليا، وستكون الطلبات التي يتم توجيهها عبر ChatGPT محمية من خلال إخفاء عناوين الـIP ولن تخزن من قبل OpenAI. 

كما أن المستخدمين الذين يختارون ربط حساباتهم على OpenAI مع Apple Intelligence سيحصلون على ميزات إضافية، ولكن في هذه الحالة، ستكون سياسات البيانات الخاصة بـ OpenAI هي المطبقة.

من جانب آخر، أعلنت OpenAI عن إصدار نموذجين جديدين مفتوحي الوزن من لغات الذكاء الاصطناعي، أحدهما مخصص للعمل بشكل مثالي على أجهزة Apple Silicon Macs. 

وعلى الرغم من أن أبل لم تؤكد دعمها الرسمي لهذه النماذج، إلا أن هذا الإصدار قد يشير إلى إمكانية دمج وظائف الذكاء الاصطناعي في أجهزة أبل في المستقبل بشكل غير متصل بالإنترنت.

بالإضافة إلى الوصول إلى أقوى نموذج من OpenAI، سيأتي إصدار أبل من سبتمبر مع العديد من المميزات الجديدة ضمن Apple Intelligence، إحدى هذه الميزات هي الترجمة الحية، التي تتيح ترجمة لغوية فورية في تطبيقات FaceTime و Messages والمكالمات الهاتفية. 

كما ستطلق أيضا ميزة الذكاء البصري، التي تساعد المستخدمين على التعرف والتفاعل مع المحتوى المعروض على الشاشة عبر التطبيقات والخدمات.

من المتوقع أن يتم إصدار تحديثات iOS 26 و iPadOS 26 و macOS Tahoe 26 في سبتمبر، بالتزامن مع إطلاق iPhone 17. 

وبمجرد توفر هذه التحديثات، ستبدأ الأجهزة المدعومة من أبل في استخدام GPT-5 لإتمام مهام معينة من Apple Intelligence، لكن سيكون هذا الوصول متاحا فقط للمستخدمين الذين يقومون يدويا بتفعيل الوصول إلى ChatGPT على هواتفهم.

أبل iOS 26 GPT 5 Apple Intelligence ChatGPT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

ترشيحاتنا

السعال الصباحي

كيفية التخلص من السعال الصباحي المزعج بخطوات بسيطة

جينيفر لوبيز

رد فعل مفاجئ من جينيفر لوبيز بعد منعها من دخول متجر شهير في تركيا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | شاشات الهواتف والتليفزيون خطر على صحة القلب.. علامة هامة تشير للإصابة بالسكتة الدماغية

بالصور

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان
ريفيان
ريفيان

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد