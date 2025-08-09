آبل تكسر رتابة الألوان في iPhone 17 وتقدم خيارات أكثر جرأة

بعد سنوات من طرح ألوان هادئة على هواتفها، بدأت آبل تغيير هذه السياسة مع لون Ultramarine في iPhone 16، وتستعد الآن لخطوة أكبر مع iPhone 17 الذي سيأتي بدرجة من الأخضر تتفوق بوضوح على ألوان iPhone 15 وiPhone 16.

الأخضر الجديد يطيح بدرجات الماضي الباهتة

مقطع فيديو مسرّب لجهاز تجريبي من iPhone 17 أظهر اللون الأخضر الجديد جنبًا إلى جنب مع iPhone 15، الذي جاء بلون أخضر باهت أقرب إلى “Mint”، في حين أن iPhone 16 قدّم لونًا بين الأخضر والأزرق “Teal”.

يعتبر اللون الأخضر الجديد أكثر حيوية ووضوحًا، مبتعدًا عن فخ الألوان الباهتة التي كثيرًا ما سقطت فيه كل من آبل وسامسونغ، حيث ينتهي اللون إلى مجرد درجة أخرى من الأبيض.

تحسينات ملحوظة على الألوان الأخرى

لن يقتصر التغيير على اللون الأخضر فقط، إذ ستطرح آبل خيارًا بنفسجيًا جديدًا أكثر إشراقًا من البنفسجي الفاتح الذي جاء مع iPhone 14، وأكثر توازنًا من “Deep Purple” في iPhone 14 Pro، الذي اقترب لونه من الأسود.

iPhone 17 Pro يحصل على ألوان جريئة

بالنسبة للإصدار Pro، ستقدم آبل لونًا برتقاليًا جديدًا أكثر حدة من لون Desert Titanium، في خطوة تمثل جرأة لونية على هواتفها الرائدة، رغم أن تقبّل المستخدمين لهذا اللون قد يختلف.

من أبرز الإضافات المتوقعة لون Liquid Glass، وهو لون أبيض في الأساس لكن بقدرة على عكس الإضاءة بشكل مختلف حسب زاوية النظر، مما يمنحه مظهرًا متغيرًا وديناميكيًا.

إذا صحت التقارير، فقد يكون هذا اللون الأكثر جذبًا للأنظار في إصدارات آيفون هذا العام.