12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

قبل الإطلاق الرسمي .. كل ما تريد معرفته عن سلسلة iPhone 17 الجديدة

هواتف آيفون 17
هواتف آيفون 17
لمياء الياسين

 وفي المقابل ، لن تكون هذه الطرازات أول من يُطرح هذا التصميم في السوق، فقد ظهرت بالفعل نسخة مُقلّدة من طراز Pro بنفس وحدة الكاميرا الكبيرة .

مواصفات هاتف iPhone 17 Pro

يعمل هذا التقليد لهاتف iPhone 17 Pro بنظام أندرويد، ويُحاكي نظام iOS 18 (إصدار العام الماضي) أكثر من نظام iOS 26 القادم .

تعد الحواف المحيطة بالشاشة غير متناسقة، والجزء العلوي العريض يُظهر بوضوح أنه مُقلد. ويبدو أيضًا أنه يستخدم شاشة LCD بدلًا من AMOLED.

وفي المقابل، فإن تصميم الجزء الخلفي بما في ذلك عدسات الكاميرا يعد دقيق بشكل مدهش، ويتطابق بشكل وثيق مع تصميمات iPhone 17 Pro الحقيقية. وبدون مقارنة جنبًا إلى جنب، قد يكون من الصعب التمييز بينهما.


وفي المقابل ، ينبغي على المشترين دائمًا الانتباه إلى التفاصيل عند شراء iPhone أو أي هاتف Android باهظ الثمن من قنوات غير رسمية، خاصةً إذا تم تقديمه بخصم كبير.

هاتف iPhone 17 Pro

أما بالنسبة لهاتف iPhone 17 Pro الأصلي، فمن المتوقع أن يشهد تحسينات ملحوظة في الكاميرا فقد ترتفع دقة كاميرا السيلفي من 12 ميجابكسل إلى 24 ميجابكسل، ودقة كاميرا التقريب البصري 5x من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل، فمن المتوقع أن تبقى الكاميرا الرئيسية دون تغيير، دون أي زيادة في حجم المستشعر أو دقته. 

سيعمل الهاتف بمعالج Apple A19 Pro الجديد، الذي يعد بأداء أفضل مع تحسين في إدارة الحرارة وعمر البطارية. كما تشير التسريبات إلى أنه قد يأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت كخيار قياسي، مقارنةً بـ 8 جيجابايت العام الماضي.

شركة آبل هواتف آيفون هواتف آيفون 17 نظام أندرويد نظام iOS 18

الحرب الروسية الأوكرانية

مبادرة أميركية جديدة لاستعادة أراض أوكرانية ومحاولة إنهاء الحرب| ماذا يفعل ترامب؟

قطاع غزة

خطة إسرائيل للسيطرة الكاملة على غزة.. أهداف معلنة للتهجير.. وتحذيرات عربية ودولية من كارثة

المتهمة

شهرت بوفاء عامر.. تفاصيل تأجيل محاكمة ابنة مبارك لـ30 أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

