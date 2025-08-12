قبل الإطلاق الرسمي .. كل ما تريد معرفته عن سلسلة iPhone 17 الجديدة

وفي المقابل ، لن تكون هذه الطرازات أول من يُطرح هذا التصميم في السوق، فقد ظهرت بالفعل نسخة مُقلّدة من طراز Pro بنفس وحدة الكاميرا الكبيرة .

مواصفات هاتف iPhone 17 Pro

يعمل هذا التقليد لهاتف iPhone 17 Pro بنظام أندرويد، ويُحاكي نظام iOS 18 (إصدار العام الماضي) أكثر من نظام iOS 26 القادم .

تعد الحواف المحيطة بالشاشة غير متناسقة، والجزء العلوي العريض يُظهر بوضوح أنه مُقلد. ويبدو أيضًا أنه يستخدم شاشة LCD بدلًا من AMOLED.

وفي المقابل، فإن تصميم الجزء الخلفي بما في ذلك عدسات الكاميرا يعد دقيق بشكل مدهش، ويتطابق بشكل وثيق مع تصميمات iPhone 17 Pro الحقيقية. وبدون مقارنة جنبًا إلى جنب، قد يكون من الصعب التمييز بينهما.



وفي المقابل ، ينبغي على المشترين دائمًا الانتباه إلى التفاصيل عند شراء iPhone أو أي هاتف Android باهظ الثمن من قنوات غير رسمية، خاصةً إذا تم تقديمه بخصم كبير.

هاتف iPhone 17 Pro

أما بالنسبة لهاتف iPhone 17 Pro الأصلي، فمن المتوقع أن يشهد تحسينات ملحوظة في الكاميرا فقد ترتفع دقة كاميرا السيلفي من 12 ميجابكسل إلى 24 ميجابكسل، ودقة كاميرا التقريب البصري 5x من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل، فمن المتوقع أن تبقى الكاميرا الرئيسية دون تغيير، دون أي زيادة في حجم المستشعر أو دقته.

سيعمل الهاتف بمعالج Apple A19 Pro الجديد، الذي يعد بأداء أفضل مع تحسين في إدارة الحرارة وعمر البطارية. كما تشير التسريبات إلى أنه قد يأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت كخيار قياسي، مقارنةً بـ 8 جيجابايت العام الماضي.