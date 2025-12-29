البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ينعي انتقال الأخت ماري سعاد عبد الملاك

نعى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، انتقال الأخت ماري سعاد عبد الملاك، من راهبات قلب يسوع المصريات، ومديرة مدرسة القديس يوسف الظهور بالعباسية، التي انتقلت إلى المجد السمائي على رجاء القيامة.

وجاء في نص النعي:

«باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال الأخت ماري سعاد عبد الملاك، بعد مسيرة حافلة من المحبة والتفاني والعطاء في الخدمة. ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السمائي، ويمنح جميع أعضاء الرهبنة والعائلة الصبر والرجاء، ويمنح الكنيسة دعوات صالحة على مثالها، المسيح قام… حقًا قام».