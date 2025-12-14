غدا.. صحة الشيوخ تناقش التخصصات العلاجية والإسكان تبحث خطة عمل اللجنة

تشهد لجنة الصحة و السكان بمجلس الشيوخ غدا مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل الله فاروق محمد بشأن إقامة مستشفى عام - تشمل جميع التخصصات العلاجية بمنطقة الطروات ، حيث تنعقد اللجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بحضور ممثلي الحكومة).

و تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

و تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس فايق بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوى الشرقي (طريق الجيش من محافظة الأقصر حتى محافظة أسوان بحضور ممثلي الحكومة.