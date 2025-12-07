صحة الشيوخ: ملف تحسين جودة الخدمات الصحية ضمن أولوياتنا خلال دور الانعقاد الأول

وضعت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، خلال إجتماعها اليوم الأحد برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، ملف تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ضمن أولوياتها في خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان وصول الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.

وأكدت اللجنة أن رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، ويؤدي إلى الحد من الأخطاء الطبية وتحسين نتائج العلاج، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعّالة.

وأشارت اللجنة إلي أن الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات والتقنيات الحديثة يمثل عاملا محوريا في جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأزمات والكوارث الصحية، بما يدعم قدرة الدولة على حماية صحة المواطنين في الظروف الطارئة.

وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة تطوير مرفق الإسعاف باعتباره عنصرا حاسما في إنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات الناتجة عن الحوادث والإصابات المختلفة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطوارئ التي تتطلب استجابة سريعة ومدربة.

وأكدت اللجنة أهمية دعم منظومة الإسعاف وتوزيع نقاط التمركز بشكل يغطّي الاحتياجات الفعلية للمحافظات والطرق الحيوية.

كما تتضمن الخطة العمل على نشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الاستعداد للطوارئ لدى المواطنين، لضمان التعامل السليم مع الحوادث والأزمات الصحية، مما يساهم في تقليل المخاطر وتسريع عمليات الإنقاذ.