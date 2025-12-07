قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
كارثة تضرب مكتبة الآثار المصرية بمتحف اللوفر.. تلف 400 كتاب ووثيقة أثرية
برلمان

صحة الشيوخ: ملف تحسين جودة الخدمات الصحية ضمن أولوياتنا خلال دور الانعقاد الأول

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

وضعت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، خلال إجتماعها اليوم الأحد برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، ملف تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ضمن أولوياتها في خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان وصول الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.

وأكدت اللجنة أن رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، ويؤدي إلى الحد من الأخطاء الطبية وتحسين نتائج العلاج، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعّالة.

وأشارت اللجنة إلي أن الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات والتقنيات الحديثة يمثل عاملا محوريا في جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأزمات والكوارث الصحية، بما يدعم قدرة الدولة على حماية صحة المواطنين في الظروف الطارئة.

وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة تطوير مرفق الإسعاف باعتباره عنصرا حاسما في إنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات الناتجة عن الحوادث والإصابات المختلفة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطوارئ التي تتطلب استجابة سريعة ومدربة.

وأكدت اللجنة أهمية دعم منظومة الإسعاف وتوزيع نقاط التمركز بشكل يغطّي الاحتياجات الفعلية للمحافظات والطرق الحيوية.

كما تتضمن الخطة العمل على نشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الاستعداد للطوارئ لدى المواطنين، لضمان التعامل السليم مع الحوادث والأزمات الصحية، مما يساهم في تقليل المخاطر وتسريع عمليات الإنقاذ.

