لماذا لا يجب عليك شراء iPhone الآن؟ .. اللي جاي هيكسر الدنيا

مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة iPhone 17، يحذر خبراء التقنية من أن شراء هواتف iPhone 16 في الوقت الحالي قد لا يكون الخيار الأمثل، فشركة آبل أعلنت عن حدثها المرتقب في 9 سبتمبر، حيث ستكشف عن الجيل الجديد، بما في ذلك الهاتف المنتظر iPhone 17 Air.

وبحشب ما ذكره موقع “gizmochina”، تشير التسريبات إلى أن سلسلة آيفون 17 قد تمثل أكبر نقلة تصميمية منذ إصدار iPhone X، مع تركيز خاص على النحافة.

iPhone 17 قد يكون أكبر تغيير في التصميم منذ iPhone X



إذ يتوقع أن يأتي iPhone 17 Air بسماكة أقل من 6.5 ملم، وهو أنحف آيفون حتى الآن، مع شاشة بحجم 6.6 بوصة ونظام كاميرا جديد وتصميم مختلف كليا، أما نسخ Pro، فستحصل على تغييرات ملحوظة أبرزها تصميم أفقي للكاميرات ونظام تبريد بغرفة بخار.

لن تقتصر المزايا على التصميم، بل تشمل أيضا نقلة في الأداء، حيث ستحصل جميع طرازات السلسلة على شاشات بتردد 120 هرتز، إلى جانب ترقيات كبيرة في الذكاء الاصطناعي مع معالجات A19 وA19 Pro المبنية بتقنية 3 نانومتر.

وبعض الإصدارات ستأتي بذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت، مع احتمال مضاعفة سعة التخزين الأساسية إلى 256 جيجابايت.

من الناحية السعرية، حتى لو ارتفع السعر بنحو 50 دولارا، فإن المستخدم سيحصل على قيمة أعلى بكثير، مثل تحسين الكاميرات الأمامية والخلفية، أداء حراري أفضل، وربما تسجيل فيديو بدقة 8K في نسخة Pro Max.

وبالتالي، يرى المحللون أن شراء الآيفون 16 الآن يعني خسارة فرصتين: الاستفادة من المزايا الجديدة في الآيفون 17، أو الحصول على تخفيضات أسعار متوقعة على الجيل الحالي بعد الإعلان الرسمي، وبمعنى آخر، فإن إنفاق ما بين 799 و999 دولارا على آيفون 16 أو 16 برو اليوم، يعني الحصول على قيمة أقل مقارنة بما ستقدمه هواتف آيفون 17 القادمة.

يشار إلى أن شركة آبل قد أعلنت رسميا عن موعد حدثها القادم والذي سيقام في 9 سبتمبر، حيث من المتوقع الكشف عن سلسلة آيفون 17، بما في ذلك النسخة المنتظرة بشدة iPhone 17 Air، وكما جرت العادة، من المرجح أن تفتح الطلبات المسبقة في نفس الأسبوع، على أن تبدأ الشحنات بعد فترة وجيزة.