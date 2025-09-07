آبل تدخل عصر السرعة مع أول آيفون برامات 12 جيجابايت

تتوقع شركة تحليل البيانات TrendForce أن ترتفع شحنات سلسلة هواتف iPhone 17 بنسبة 3.5% مقارنة بسلسلة iPhone 16 في عام 2024.

وكشفت الشركة عن أبرز المواصفات التي ستميز تشكيلة هواتف iPhone 17، والتي ستتضمن أربعة طرازات، إلى جانب الكشف عن أن هواتف iPhone 17 Air و17 Pro و17 Pro Max ستكون أول أجهزة آيفون مزودة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.

مواصفات iPhone 17

وفقا لتقرير TrendForce، من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 17 بشاشة AMOLED مرنة مقاس 6.2 بوصة من نوع on-cell مع معدل تحديث LTPO 120 هرتز، وسيعمل بمعالج A19 المبني على معمارية TSMC بدقة تصنيع 3 نانومتر، بالإضافة إلى 8 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X، وتتوفر خيارات التخزين بسعات: 128 + 256 + 512 جيجابايت، بأسعار متوقعة تبلغ 799 أو 899 أو 1099 دولار على التوالي.

سعر iPhone 17 Air

يحمل هذا الطراز اسما مؤقتا حتى الآن، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة أكبر حجما تبلغ 6.6 بوصة من نوع AMOLED مرنة، ومعدل تحديث LTPO 120 هرتز، وسيعمل بنفس معالج A19 مع 12 جيجابايت من رام، وخيارات تخزين تشمل: 256 + 512 جيجابايت + 1 تيرابايت، بأسعار متوقعة تبلغ 1099 أو 1299 أو1499 دولار على التوالي.

مواصفات iPhone 17 Pro

يتوقع أن يأتي iPhone 17 Pro بنفس شاشة iPhone 17 بقياس 6.2 بوصة، ولكن مع معالج أقوى وهو A19 Pro. سيتضمن أيضا 12 جيجابايت من رام، وخيارات تخزين بسعة 256 + 512 جيجابايت + 1 تيرابايت، بأسعار تبدأ من 1199 أو 1399 أو 1599 دولار على التوالي.

سعر iPhone 17 Pro Max

من المنتظر أن يحتوي على الشاشة الأكبر في السلسلة، بمقاس 6.8 بوصة، AMOLED مرنة من نوع on-cell مع LTPO 120 هرتز. وسيحمل أيضا معالج A19 Pro و12 جيجابايت من رام، وخيارات التخزين بسعة 256 + 512 جيجابايت + 1 تيرابايت، بأسعار تبدأ من 1299 أو 1499 أو 1699 دولار على التوالي.

لم يذكر التقرير تفاصيل حول كاميرا هواتف iPhone 17 أو البطارية أو سرعات الشحن، إلا أن iPhone 17 Air يمثل بحسب التقرير دخول آبل إلى فئة الهواتف الرائدة الخفيفة والنحيفة، وهو ما قد يتطلب التنازل عن بعض المزايا مثل عمر البطارية أو جودة الكاميرا، ولا يزال أداء هذا الطراز في السوق مقارنة بسلسلة Plus غير واضح حتى الآن.