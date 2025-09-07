قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
شوبير: الاتجاه في الأهلي التعاقد مع مدرب أجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تدخل عصر السرعة مع أول آيفون برامات 12 جيجابايت

سلسلة iPhone 17
سلسلة iPhone 17
شيماء عبد المنعم

تتوقع شركة تحليل البيانات TrendForce أن ترتفع شحنات سلسلة هواتف iPhone 17 بنسبة 3.5% مقارنة بسلسلة iPhone 16 في عام 2024. 

وكشفت الشركة عن أبرز المواصفات التي ستميز تشكيلة هواتف iPhone 17، والتي ستتضمن أربعة طرازات، إلى جانب الكشف عن أن هواتف iPhone 17 Air و17 Pro و17 Pro Max ستكون أول أجهزة آيفون مزودة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.

مواصفات iPhone 17

وفقا لتقرير TrendForce، من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 17 بشاشة AMOLED مرنة مقاس 6.2 بوصة من نوع on-cell مع معدل تحديث LTPO 120 هرتز، وسيعمل بمعالج A19 المبني على معمارية TSMC بدقة تصنيع 3 نانومتر، بالإضافة إلى 8 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X، وتتوفر خيارات التخزين بسعات: 128 + 256 + 512 جيجابايت، بأسعار متوقعة تبلغ 799 أو 899 أو 1099 دولار على التوالي.

سعر iPhone 17 Air

يحمل هذا الطراز اسما مؤقتا حتى الآن، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة أكبر حجما تبلغ 6.6 بوصة من نوع AMOLED مرنة، ومعدل تحديث LTPO 120 هرتز، وسيعمل بنفس معالج A19 مع 12 جيجابايت من رام، وخيارات تخزين تشمل: 256 + 512 جيجابايت + 1 تيرابايت، بأسعار متوقعة تبلغ 1099 أو 1299 أو1499 دولار على التوالي.

مواصفات iPhone 17 Pro

يتوقع أن يأتي iPhone 17 Pro بنفس شاشة iPhone 17 بقياس 6.2 بوصة، ولكن مع معالج أقوى وهو A19 Pro. سيتضمن أيضا 12 جيجابايت من رام، وخيارات تخزين بسعة 256 + 512 جيجابايت + 1 تيرابايت، بأسعار تبدأ من 1199 أو 1399 أو 1599 دولار على التوالي.

سعر iPhone 17 Pro Max

من المنتظر أن يحتوي على الشاشة الأكبر في السلسلة، بمقاس 6.8 بوصة، AMOLED مرنة من نوع on-cell مع LTPO 120 هرتز. وسيحمل أيضا معالج A19 Pro و12 جيجابايت من رام، وخيارات التخزين بسعة 256 + 512 جيجابايت + 1 تيرابايت، بأسعار تبدأ من 1299 أو 1499 أو 1699 دولار على التوالي.

لم يذكر التقرير تفاصيل حول كاميرا هواتف iPhone 17 أو البطارية أو سرعات الشحن، إلا أن iPhone 17 Air يمثل بحسب التقرير دخول آبل إلى فئة الهواتف الرائدة الخفيفة والنحيفة، وهو ما قد يتطلب التنازل عن بعض المزايا مثل عمر البطارية أو جودة الكاميرا، ولا يزال أداء هذا الطراز في السوق مقارنة بسلسلة Plus غير واضح حتى الآن.

iPhone 17 هواتف iPhone 17 رامات آيفون ذاكرة iPhone 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

اليوم العالمي للهواء النظيف

تحت شعار السباق من أجل الهواء.. مصر تحتفل باليوم العالمي للهواء النظيف بمحمية وادي دجلة

مدبولي

مدبولي: السردية الوطنية للتنمية مبنية على أن القطاع الخاص يقود التنمية الاقتصادية في مصر

مدبولي

مدبولي: الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الاستثمارات الكبيرة التي سيعلن عنها تباعا في منطقة الساحل الشمالي

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد