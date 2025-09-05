أدوبي تطلق تطبيق Premiere لمستخدمي آيفون مجانا

أعلنت شركة أدوبي Adobe، عن إتاحة تطبيق تحرير الفيديو الشهير Premiere لمستخدمي أجهزة آيفون خلال هذا الشهر، مع وعود بتجربة تحرير احترافية Pro-level على الهاتف المحمول مجانا، كما أكدت الشركة أن نسخة خاصة بنظام أندرويد قيد التطوير.

مميزات التطبيق

يأتي أدوبي Premiere بواجهة مألوفة تعتمد على خط زمني متعدد المسارات يدعم عددا غير محدود من طبقات الفيديو، الصوت، والنصوص.

كما يوفر التطبيق الترجمة التلقائية للنصوص، إلى جانب دعم فيديو بجودة 4K HDR، وخاصية التصدير السريع بنقرة واحدة إلى منصات التواصل مثل تيك توك ويوتيوب Shorts وإنستجرام، مع ميزة إعادة ضبط الإطار تلقائيا لتناسب كل منصة.

الذكاء الاصطناعي والموارد الإبداعية

التطبيق مجاني للتنزيل والاستخدام، لكن أدوبي أشارت إلى وجود رسوم على السعة التخزينية السحابية الإضافية وعلى رصيد الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI.

ويشمل التطبيق أدوات متقدمة مثل مؤثرات صوتية توليدية بالذكاء الاصطناعي، وتحسين الصوت البشري عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومكتبة واسعة من العناصر الإبداعية عبر Adobe Firefly.

كما يتيح التطبيق استخدام خطوط أدوبي، إلى جانب صور وأصوات ومقاطع موسيقية وفيديوهات مجانية.

أدوبي Premiere

من Rush إلى تجربة احترافية

حتى الآن، كانت أدوبي توفر نسخة Premiere Rush على الهواتف، وهي نسخة مبسطة من برنامج المونتاج، لكن الإصدار الجديد يعد بتجربة أقرب إلى Premiere Pro وفقا لما ذكره مايك بولنر، نائب رئيس تسويق منتجات المبدعين في الشركة، قائلا: “مع Premiere على آيفون، نضع بين يديك القوة الإبداعية نفسها التي يستخدمها صناع الأفلام والمصممون ومبدعو يوتيوب لإنتاج الإعلانات الناجحة، الفيديوهات الموسيقية الأيقونية، والأفلام الفائزة بالأوسكار، ولكن بطريقة أبسط ودون التعقيد الاحترافي”.

جدير بالذكر أن شركة أدوبي، أعلنت مؤخرا عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في برنامج فوتوشوب Photoshop، بالاعتماد على نماذج Firefly الخاصة بها، بهدف تحسين أدوات تعديل الصور وتسهيل المهام الإبداعية على المصممين والمصورين.