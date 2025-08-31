قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أنحف آيفون في التاريخ.. إصدار صادم من Caviar بلا كاميرات

إصدار صادم من Caviar بلا كاميرات
إصدار صادم من Caviar بلا كاميرات

كشفت شركة كافيار Caviar، المصمم الفاخر للهواتف الذكية، عن أحدث مجموعة محدودة الإصدار تحت اسم Stealth Collection، وذلك قبيل إعلان أبل المرتقب عن سلسلة iPhone 17. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تضم مجموعة Caviar الجديدة، هاتفين فريدين من نوعهما بدون كاميرات تحت اسم iPhone 17 Air Stealth Carbon و iPhone 17 Pro Max Stealth Titan.

تفاصيل التصميم

- هاتف iPhone 17 Air Stealth Carbon: يعتمد تصميمه على هاتف iPhone 17 Air المرتقب، والذي تتوقع أبل أن يكون أنحف آيفون على الإطلاق. 

ولكن Caviar ذهبت أبعد من ذلك، فأزالت الكاميرات الخلفية واستبدلت الغطاء الخلفي بقشرة من ألياف الكربون، ليصبح الهاتف الأخف وزنا بين جميع إصداراتها السابقة، وسينتج من هذا الطراز 19 وحدة فقط، مع حفر رقم تسلسلي خاص على كل جهاز.

هاتف iPhone 17 Air Stealth Carbon

يركز التصميم على البساطة والخصوصية، حيث أزالت الشركة جميع وحدات الكاميرا لتقليل أي مخاطر أمنية مرتبطة بتقنيات التصوير، يمنح الجسم الكربوني خفة في الوزن وإحساسا فاخرا، ليستهدف المستخدمين الذين يفضلون السرية والبساطة على الميزات التقليدية للهواتف.

هاتف iPhone 17 Air Stealth Carbon

- هاتف iPhone 17 Pro Max Stealth Titan: صمم خصيصا للمحترفين العاملين في بيئات عالية الأمان، وكما في نسخة Air، أزيلت جميع الكاميرات وزود الهاتف بجسم معزز من الكربون، لكن بتصميم أكثر قتامة وخطوط أكثر صرامة تعكس طابعا رسميا، هذا الإصدار أيضا محدود بـ 19 وحدة فقط حول العالم.

هاتف iPhone 17 Pro Max Stealth Titan

- هاتف iPhone 17 Pro Stealth Titan Gold: وهو تطوير لتصميم سابق اعتمدته الشركة في iPhone 16 Pro، لكن الآن مهيأ لسلسلة iPhone 17 Pro، يأتي هذا الطراز بغطاء من التيتانيوم مع طلاء PVD ذهبي فاخر، مع إزالة الكاميرات الأمامية والخلفية ليتناسب مع متطلبات مواقع العمل عالية الأمان، سيكون هذا الإصدار محدودا بـ 99 وحدة فقط.

هاتف iPhone 17 Pro Stealth Titan Gold

الأسعار

- يبدأ سعر طراز iPhone 17 Air Stealth Carbon من 8630 دولارا.

- بينما يبلغ سعر إصدار iPhone 17 Pro Max Stealth Titan حوالي 8910 دولارات، وفتحت Caviar باب الطلب المسبق عبر موقعها الإلكتروني، وتأتي الهواتف بتغليف فاخر وشهادة مصداقية.

Caviar 
Caviar أنحف آيفون في التاريخ آيفون بلا كاميرات

