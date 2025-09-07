آبل تكشف عن آيفون فولد وتطلق مساعدها الذكي أسترا لمنافسة جوجل

في مؤتمر فاق كل التوقعات، كشفت شركة آبل اليوم عن أوراقها المخفية للعالم في حدث بث مباشرة من مسرح ستيف جوبز، والذي لم يقتصر على الإعلان عن سلسلة هواتف آيفون 17 المنتظرة، بل شهد الكشف عن منتجين ثوريين يمثلان مستقبل الشركة: أول هاتف قابل للطي من تصنيعها "آيفون فولد" (iPhone Fold)، ومنصة ذكاء اصطناعي شاملة ومساعد شخصي جديد تحت اسم "أسترا" (Astra).

"آيفون فولد".. سنوات من الانتظار تنتهي

بعد سنوات من الشائعات والتسريبات، أزاحت آبل الستار أخيرًا عن جهازها القابل للطي، "آيفون فولد"، الذي يهدف إلى وضع معيار جديد في هذه الفئة.

يأتي الجهاز بتصميم أنيق ومصقول يجمع بين الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج المعالج، مع مفصل "غير مرئي" تقريبًا يضمن عدم وجود أي تجاعيد في منتصف الشاشة عند فتحها.

وعندما يكون الجهاز مفتوحًا بالكامل، فإنه يكشف عن شاشة OLED مذهلة بمقاس 7.9 بوصة، تتحول إلى ما يشبه جهاز آيباد ميني، مع واجهة برمجية مخصصة تسمح بتشغيل ثلاثة تطبيقات في آن واحد.

أما في وضع الطي، فيعمل الجهاز كهاتف آيفون تقليدي عبر شاشة خارجية كاملة الوظائف بمقاس 6.6 بوصة.

"أسترا".. مساعد شخصي يعيد تعريف الذكاء الاصطناعي

كانت المفاجأة الكبرى الثانية هي الكشف عن "أسترا"، مساعد آبل الذكي الجديد الذي يمثل قفزة نوعية عن المساعد الحالي "سيري". "أسترا" ليس مجرد مساعد صوتي، بل هو نظام ذكاء اصطناعي استباقي ومدمج بعمق في جميع أجهزة آبل.

وبفضل المعالجة على الجهاز، يستطيع "أسترا" فهم السياق الشخصي للمستخدم بشكل غير مسبوق؛ فيمكنه تلخيص رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الهامة، واقتراح ردود ذكية، وتنظيم الصور بناءً على أوامر معقدة مثل "أرني صور رحلتي إلى إيطاليا التي يظهر فيها الطعام"، وحتى القيام بمهام معقدة عبر التطبيقات المختلفة.

وبهذه الخطوة، تدخل آبل في منافسة مباشرة وشاملة مع نماذج الذكاء الاصطناعي من جوجل وOpenAI، مع التركيز على ميزتها التنافسية الأبرز: الخصوصية الفائقة.

وسلسلة آيفون 17 ترتقي بالتجربة

إلى جانب هذه الإعلانات الضخمة، كشفت آبل أيضًا عن سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة، والتي تضم طرازات 17، و17 Air، و17 Pro، و17 Pro Max.

وتأتي السلسلة الجديدة مدعومة بشريحة A19 Pro فائقة القوة، مع تحسينات كبيرة في نظام الكاميرا تتضمن تقريبًا بصريًا أفضل وقدرات تصوير في الإضاءة المنخفضة.

وأكدت آبل أن المساعد الذكي "أسترا" سيكون ميزة أساسية مدمجة في قلب نظام تشغيل هذه الهواتف الجديدة، مما يجعلها الأجهزة الأكثر ذكاءً في تاريخ الشركة.

بهذا الحدث، لم تقم آبل بتحديث منتجاتها الحالية فحسب، بل رسمت بوضوح خريطة طريق لمستقبلها في عالم الأجهزة القابلة للطي والذكاء الاصطناعي التوليدي، معلنةً بدء فصل جديد من المنافسة الشرسة في عالم التكنولوجيا.