ميزة خارقة في OnePlus 15 تهز عرش آبل وسامسونج

تعتزم شركة وان بلس OnePlus، رفع قدرات سرعة الشحن في هواتفها الرائدة القادمة، إذ تؤكد أحدث التسريبات أن هاتفها المقبل OnePlus 15، سيقدم تجربة شحن تفوق قدرات الجيل السابق OnePlus 13، متخطيا حاجز الـ 100 وات ليمنح المستخدمين أسرع عملية شحن في تاريخ الشركة.

وبحسب ما ذكره موقع “phonearena”، حصل هاتف وان بلس الجديد، الذي يحمل رقم الطراز CPH2747، على اعتماد من هيئة TÜV، وهو ما كشف بعض التفاصيل المهمة، أبرزها دعمه للشحن السلكي بقدرة 120 وات، أي أسرع بنسبة 20% من الشحن المتوفر في OnePlus 13 العام الماضي.

ورغم أنه من غير المؤكد بنسبة 100% أن يكون هذا هو هاتف OnePlus 15، إلا أن المؤشرات ترجح أنه النسخة العالمية (غير الصينية) من الهاتف، خصوصا أن عادة ما تبدأ أرقام طرازات النسخ الموجهة للصين بحرف P، ومن غير المنطقي أن تحرم الشركة هاتفها الرائد من أفضل تقنية شحن سلكي لديها.

سيأتي هاتف OnePlus 15 المنتظر بمواصفات قوية جدا، حيث تشير الشائعات إلى أنه:

- سيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite 2 (الذي قد يطلق باسم Snapdragon 8 Elite Gen 5)

- سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت

- سيحزم سعة تخزين تصل حتى 1 تيرابايت

- سيضم شاشة من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز

- سيستمد طاقته من بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم شحنا لاسلكيا بقدرة 50 وات، إلى جانب الشحن السلكي 120 وات

بهذه المواصفات، ستبتعد وان بلس أكثر عن منافسيها الكبار مثل آبل وجوجل وسامسونج فيما يتعلق بأداء البطارية، فهاتف Galaxy S26 Ultra من المتوقع أن يحتفظ ببطارية 5000 مللي أمبير ودعم شحن سلكي حتى 60 وات فقط.

بينما من غير المرجح أن يتجاوز iPhone 17 Pro Max بطارية 4685 مللي أمبير أو سرعة شحن 25 وات، أما Pixel 10 Pro XL فيدعم شحنا سلكيا حتى 45 وات مع بطارية 5200 مللي أمبير.