منها هاتف وجهاز لوحي.. وان بلس تكشف عن سلسلة منتجات جديدة

قد تُحدث OnePlus قريبًا ثورةً في عالم أجهزة الألعاب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، بمواصفاتها المتطورة وتصميمها المدمج. ورغم محدودية التفاصيل، قد يُطلق على هذا الجهاز اللوحي اسم OnePlus Pad 3 Mini.

مواصفات OnePlus Pad 3 Mini

من المرجح أن يُنافس هذا الجهاز طرازات لينوفو وشاومي ، بفضل معالجه القوي وتصميمه الأنيق وتحسينات نظام التشغيل OxygenOS. إليك أهم مواصفات جهاز OnePlus Pad 3 Mini اللوحي

ون بلس تخطط لإطلاق جهاز لوحي جديد

يأتي جهاز OnePlus Pad 3 Mini اللوحي بمعالج سنابدراجون 8 إيليت 2 لعشاق الألعاب المحمولة و على الرغم من هذه المواصفات المتطورة

يُقال إن الجهاز اللوحي سيكون صغير الحجم و سيُطرح لأول مرة إلى جانب هاتف فاخر صغير الحجم بشاشة OLED مقاس 6.3 بوصة.



جهاز لوحي ون بلس باد 3



قد يُطلق على الجهاز الصغير اسم OnePlus 15T ، بينما يُطلق على الجهاز اللوحي الصغير اسم OnePlus Pad 3 Mini فسيُنافس هذا الجهاز اللوحي الصغير المُخصص للألعاب أجهزة مثل Red Magic Astra . وليست هذه العلامة التجارية الوحيدة فوفقا للتسريبات يعد أول جهاز لوحي صغير الحجم رائد من iQOO و بالإضافة إلى طراز Xiaomi Pad Mini

وتعد حتى الآن، كل هذه كل المعلومات المتوفرة عن هذا الجهاز اللوحي ومن المتوقع الإعلان عن معالج Snapdragon 8 Elite 2 في سبتمبر 2025، نتوقع وصول جهاز الألعاب اللوحي القادم قريبًا.