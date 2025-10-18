تركي آل الشيخ يروج لـ عمل فني مع شاروخان وسليمان خان وعامر خان

شارك المستشار تركي آل الشيخ جمهوره ومتابعيه عدة صور برفقة نجوم بوليوود وهم؛ النجم شاروخان والنجم سليمان خان، والنجم عامر خان عبر حسابه بموقع أكس.

وعلق تركي آل الشيخ على الصور كاتبا: مع اخواتي الثلاثة المشاهير العالمين سليمان خان، وشاروخان، وعامر خان، نعمل على مفاجأة كبيرة ستصدر قريبا إن شاء الله.

ويذكر أن تركي آل الشيخ قام بعمل ندوة على هامش منتدى Joy forum، تحدث خلالها عن سيف الله المسلول، قائلا: من أهم الأفلام اللي هتشوف النور فيلم سيف الله المسلول خالد بن الوليد، هيكون فيلم عالمي سيبدأ التصوير قريبًا في استوديوهات الحصن والقدية، سيكون ناطق بالإنجليزية بمشاركة نجوم عالمية وسيرى النور 2027، سيكون نقلة في عالم الأفلام.

