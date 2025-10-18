هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا

تعرضت السفارة الأمريكية في العاصمة الكولومبية بوجوتا لهجوما من متظاهرين باستخدام السهام والمواد المتفجرة والحارقة، ما أسفر عن إصابة أربعة من عناصر الشرطة، وفق تقارير إعلامية محلية.

ويُشار إلى أن مجموعات من السكان الأصليين وعدد من الحركات الاجتماعية قد أعلنت نيتها تنظيم احتجاجات سلمية دعمًا لفلسطين وفنزويلا ورفضًا لسياسات واشنطن، إلا أن المظاهرات تحولت خلال الأيام الأخيرة إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن أمام مقر السفارة الأمريكية.

وتُظهر صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركين يحملون أقواسًا وسهامًا خلال المواجهات مع الشرطة.