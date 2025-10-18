قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
كارثة غذائية غير مسبوقة في غزة بسبب تدمير الاحتلال للأراضي الزراعية
بيراميدز يستدرج نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.. الليلة
ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة..والأرصاد تحذر المواطنين
الظهور الأول لـ ييس توروب.."الأهلي" يفتتح مشواره الأفريقي بمواجهة إيجل نوار البوروندي
فى ذكراه.. قصة زواج المخرج أحمد بدرخان من ثلاث فنانات
الموعد و طاقم التحكيم ... كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر الافريقي بين بيراميدز ونهضة بركان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيراميدز يستدرج نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.. الليلة

إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية مساء اليوم السبت في تمام الثامنة مساء، إلى ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، الذي سيستضيف المواجهة المنتظرة بين فريق بيراميدز ونظيره المغربي نهضة بركان، في نهائي كأس السوبر الأفريقي لعام 2025.

يدخل بيراميدز اللقاء حاملًا لقب دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه بالبطولة لأول مرة في تاريخه على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، تحت قيادة مدربه الصربي كرونو يورتشيتش، بينما يشارك نهضة بركان كبطل لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأمل بيراميدز في تحقيق لقبه القاري الثاني وتعزيز مكانته بين عمالقة القارة، ويعتمد الفريق على مجموعة من أبرز نجومه مثل الحارس أحمد الشناوي، والمهاجم فيستون ماييلي، بالإضافة إلى بلاتي توريه، محمد الشيبي، وأحمد سامي.

من جهته، يسعى نهضة بركان لتأكيد تفوقه على الساحة الأفريقية وإعادة لقب السوبر إلى خزائنه بعد أن نال كأس الكونفدرالية في الموسم الماضي بفوزه على سيمبا التنزاني، بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني، الذي يعتمد على خبرة لاعبيه في مباريات النهائيات القارية.

ويحمل هذا اللقاء أهمية خاصة كونه يمثل صدامًا بين الكرة المصرية والمغربية، ويشكل اختبارًا حقيقيًا لطموحات بيراميدز في ترسيخ أقدامه بين كبار أفريقيا، في حين يسعى نهضة بركان لتأكيد مكانته كأحد أبرز الأندية المغربية والأفريقية.

بيراميدز نهضة بركان كأس السوبر الإفريقي كأس السوبر السوبر الإفريقي

