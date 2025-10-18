بيراميدز يستدرج نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.. الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية مساء اليوم السبت في تمام الثامنة مساء، إلى ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، الذي سيستضيف المواجهة المنتظرة بين فريق بيراميدز ونظيره المغربي نهضة بركان، في نهائي كأس السوبر الأفريقي لعام 2025.

يدخل بيراميدز اللقاء حاملًا لقب دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه بالبطولة لأول مرة في تاريخه على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، تحت قيادة مدربه الصربي كرونو يورتشيتش، بينما يشارك نهضة بركان كبطل لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأمل بيراميدز في تحقيق لقبه القاري الثاني وتعزيز مكانته بين عمالقة القارة، ويعتمد الفريق على مجموعة من أبرز نجومه مثل الحارس أحمد الشناوي، والمهاجم فيستون ماييلي، بالإضافة إلى بلاتي توريه، محمد الشيبي، وأحمد سامي.

من جهته، يسعى نهضة بركان لتأكيد تفوقه على الساحة الأفريقية وإعادة لقب السوبر إلى خزائنه بعد أن نال كأس الكونفدرالية في الموسم الماضي بفوزه على سيمبا التنزاني، بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني، الذي يعتمد على خبرة لاعبيه في مباريات النهائيات القارية.

ويحمل هذا اللقاء أهمية خاصة كونه يمثل صدامًا بين الكرة المصرية والمغربية، ويشكل اختبارًا حقيقيًا لطموحات بيراميدز في ترسيخ أقدامه بين كبار أفريقيا، في حين يسعى نهضة بركان لتأكيد مكانته كأحد أبرز الأندية المغربية والأفريقية.