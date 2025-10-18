قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة.. عيار 21 بكام الآن ؟

محمد غالي

يشهد سعر الذهب في مصر اليوم اهتماما واسعا من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، في ظل استمرار المعدن الأصفر في أداء دوره كملاذ آمن وأداة رئيسية للادخار وحفظ القيمة في أوقات التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

وبحسب أحدث تحديثات أسعار الذهب، سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، بدون احتساب المصنعية كالتالي:

عيار 24: سجل 6549 جنيها للبيع و6514 جنيها للشراء
عيار 22: سجل 6003 جنيهات للبيع و5971 جنيها للشراء
عيار 21: سجل 5730 جنيها للبيع و5700 جنيه للشراء
عيار 18: سجل 4911 جنيها للبيع و4886 جنيها للشراء
عيار 14: سجل 3820 جنيها للبيع و3800 جنيه للشراء
عيار 12: سجل 3274 جنيها للبيع و3257 جنيها للشراء
سعر الأونصة بالعملة المحلية: 203683 جنيها للبيع و202617 جنيها للشراء
سعر الجنيه الذهب: 45840 جنيها للبيع و45600 جنيه للشراء
سعر الأونصة عالميا بالدولار: 4250.91 دولار

أسباب تغير أسعار الذهب

ويرجع خبراء أسواق المال أسباب تغير أسعار الذهب إلى عدة عوامل مؤثرة، أبرزها حركة الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار في السوق المحلية، إضافة إلى قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. 

فغالبا ما يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا مقابل تراجع العوائد على الودائع وأدوات الادخار التقليدية.

 إذ يميل المستثمرون إلى الذهب كأداة للحماية ضد فقدان القوة الشرائية.

رأي خبراء الاقتصاد

ويرى خبراء الاقتصاد أن المعدن النفيس سيواصل أداءه القوي خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتوجه الاقتصادات الكبرى نحو سياسات نقدية أكثر مرونة، مؤكدين أن الذهب سيبقى أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم والتقلبات المالية العالمية لما يتمتع به من استقرار نسبي وقيمة حقيقية على المدى الطويل مقارنة بالأصول الأخرى الأكثر تأثرا بتغيرات السوق.

أسعار الذهب اليوم

ويعد عيار 21 الأكثر رواجا في السوق  نظرا لتوازنه بين النقاء والسعر، مما يجعله الخيار المفضل في المناسبات الاجتماعية كالخطوبة والزواج، بينما يتميز عيار 24 بنقائه العالي ويستخدم غالبا في السبائك وحفظ المدخرات طويلة الأجل، في حين يحظى عيار 18 بشعبية متزايدة بين فئة الشباب لتنوع تصميماته وسعره الأقل مقارنة بالأعيرة الأعلى.

