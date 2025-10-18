وزير المالية: الأنظمة الضريبية الإلكترونية ساعدتنا فى التيسير على الممولين وتوسيع القاعدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية ساعدتنا فى التيسير على الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أن النظم المميكنة جعلتنا أكثر قدرة على بناء علاقة «ثقة وشراكة ويقين» مع المجتمع الضريبي.

قال وزير المالية، فى جلسة «التحول الرقمي فى إدارة الضرائب» خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن تبسيط ورقمنة الإجراءات يسهم فى خفض تكاليف الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد، لافتًا إلى أهمية التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى تحسين جودة الخدمات الضريبية وحماية حقوق شركائنا.

أضاف أننا نعمل على بناء كوادر بشرية مؤهلة للعمل على النظم الإلكترونية المتطورة لصالح المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى خلق مسار قوي للتواصل الفعال والمؤثر مع المجتمع الضريبي لإيضاح الإصلاحات المحفزة.