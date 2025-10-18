بعد تطبيق أسعار الوقود.. لا زيادات في أسعار السلع الغذائية والأسواق تحت السيطرة

في أول يوم عمل فعلي بعد بدء تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من الجمعة 17 أكتوبر 2025، أكدت جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك أن أسعار السلع الغذائية لم تشهد أي زيادة، وأن الأسواق مستقرة تمامًا.

وقال حازم المنوفي، رئيس الجمعية وعضو شعبة المواد الغذائية، إن جولات المتابعة الميدانية صباح السبت 18 أكتوبر أظهرت التزامًا واسعًا من التجار والموردين بالحفاظ على الأسعار الحالية، دون تمرير أي زيادات إلى المستهلك، وذلك إدراكًا منهم لحساسية السوق وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وأوضح المنوفي أن عدة عوامل أساسية ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار، أبرزها:

استقرار وتراجع سعر صرف الدولار، مما ساهم في خفض تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج.

تحسن حركة التوريد وتوافر السلع بكميات كبيرة، وهو ما يمنع حدوث أي اختناقات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ضعف الطلب في السوق وحذر المستهلكين، ما يدفع التجار إلى تثبيت الأسعار للحفاظ على حركة البيع.

توجه الدولة نحو خفض أسعار الفائدة، ما سيخفف الأعباء على المنتجين والموردين خلال الفترة المقبلة.

استمرار المبادرات الحكومية لتوفير السلع بأسعار تنافسية من خلال المجمعات والمنافذ الاستهلاكية الرسمية.

الرقابة اليومية من وزارة التموين والجهاتالمعنية، لمنع أي استغلال أو رفع غير مبرر للأسعار.



وشدد المنوفي على أن السوق المصرية أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على التكيف مع المتغيرات، مضيفًا:

نطمئن المواطنين بأن أسعار السلع الغذائية ثابتة، ولا يوجد أي مبرر لزيادات في الوقت الحالي. الأسواق تحت السيطرة، والرقابة مستمرة، والمستهلك لن يتحمل أي أعباء إضافية.