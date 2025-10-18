الفضة تتلقى ضربة قوية مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة



تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 6% في أكبر انخفاض لها منذ ستة أشهر، وسط هبوط جماعي للمعادن الثمينة بعد موجة ارتفاع قوية خلال الأسبوع الجاري.

الانخفاض جاء مع انحسار المخاوف بشأن جودة الائتمان في الولايات المتحدة والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما قلّل الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة. كما أظهرت أزمة النقص التاريخية في سوق الفضة في لندن مؤشرات على الانحسار، ما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح.

قالت نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في شركة "إم كيه إس بامب" (MKS Pamp): "يبدو أن النقص في سوق لندن بدأ يتراجع قليلاً عن المستويات القصوى، ومع انحسار الاختلالات الإقليمية، قد تتزايد الضغوط وجني الأرباح".

وجاء التراجع عقب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مدعومة بانحسار القلق حيال البنوك الإقليمية الأميركية ونشاطها في الإقراض، وهو تحول أدى إلى ضعف الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

انخفض سعر الفضة الفوري 6.0% إلى 50.96 دولار للأونصة عند الساعة 1:09 بعد الظهر في نيويورك، في حين تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 3.0%، وهبط كل من البلاتين والبلاديوم