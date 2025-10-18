قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
كارثة غذائية غير مسبوقة في غزة بسبب تدمير الاحتلال للأراضي الزراعية
بيراميدز يستدرج نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.. الليلة
ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة..والأرصاد تحذر المواطنين
الظهور الأول لـ ييس توروب.."الأهلي" يفتتح مشواره الأفريقي بمواجهة إيجل نوار البوروندي
فى ذكراه.. قصة زواج المخرج أحمد بدرخان من ثلاث فنانات
الموعد و طاقم التحكيم ... كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر الافريقي بين بيراميدز ونهضة بركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفضة تتلقى ضربة قوية مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة

الفضة
الفضة
وكالات


تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 6% في أكبر انخفاض لها منذ ستة أشهر، وسط هبوط جماعي للمعادن الثمينة بعد موجة ارتفاع قوية خلال الأسبوع الجاري.

الانخفاض جاء مع انحسار المخاوف بشأن جودة الائتمان في الولايات المتحدة والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما قلّل الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة. كما أظهرت أزمة النقص التاريخية في سوق الفضة في لندن مؤشرات على الانحسار، ما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح.

فضيحة احتيال في قروض عقارية تهز مصارف أميركية وتكشف ثغرات ائتمانية

قالت نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في شركة "إم كيه إس بامب" (MKS Pamp): "يبدو أن النقص في سوق لندن بدأ يتراجع قليلاً عن المستويات القصوى، ومع انحسار الاختلالات الإقليمية، قد تتزايد الضغوط وجني الأرباح".

وجاء التراجع عقب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مدعومة بانحسار القلق حيال البنوك الإقليمية الأميركية ونشاطها في الإقراض، وهو تحول أدى إلى ضعف الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

انخفض سعر الفضة الفوري 6.0% إلى 50.96 دولار للأونصة عند الساعة 1:09 بعد الظهر في نيويورك، في حين تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 3.0%، وهبط كل من البلاتين والبلاديوم

الفضة الملاذات الآمنة أسعار الفضة الولايات المتحدة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

جيران عبدالرحمن ضحية شبرا الخيمة

الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران

ترشيحاتنا

كاس العالم

بعد تأهل مصر لكأس العالم .. الصقر: طموحنا كبير في المونديال

مانشستى سيتي

مانشستر سيتي يبحث عن الفوز الثالث تواليا أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تشيلسي

تشيلسي ضيفا ثقيلا على نوتنجهام فوريست في الدوري الإنجليزي

بالصور

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

بنتلي
بنتلي
بنتلي

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد