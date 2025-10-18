مفيش لاعب بياخد 100 مليون.. عضو شركة الأهلي يكشف كواليس عقود النجوم والرعاية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم
منتخب الطائرة البارالمبي يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل.. اليوم
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحدث أحمد حسام عوض عضو شركة النادي الأهلي عن عقود نجوم القلعة الحمراء إلي جانب شركات الرعاية فضلا عن قانونية ترشحه في انتخابات النادي الأحمر.

قال أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة الأهلى والمرشح لعضوية مجلس الإدارة في تصريحات تلفزيونية:

لا يوجد أي لاعب في صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يحصل على عقد بقيمة 100 مليون جنيه.

تابع أحمد حسام عوض: الفترة الماضية كان لدي حظ العمل في النادي الأهلي، كيان كبير، وعلامة تجارية كبيرة، أحد أهم العلامات التجارية المصرية والعالمية.

أضاف أحمد حسام عوض: عملنا بشكل قوي، وعظمنا مداخيل الكرة، والظهور الإعلاني لكل لاعبي الفريق وشرحنا ذلك بموجب عقود من النادي الأهلي.

لفت أحمد حسام عوض إلي أن شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

استطرد أحمد حسام عوض: وقع النادي الأهلي عقد رعاية مع الشركة المتحدة للرياضة حتى 2030، وهندخل رقم تاريخي إن شاء الله.

واصل أحمد حسام عوض: التعاقد من جانب إدارة النادي الأهلي مع شركة الملابس الرياضية لمدة 4 سنين بالعملة الأجنبية ونعمل على ملف الدعاية الخارجية، ونسير فيه بخطوات ثابتة، وإن تمكنا من عمل "عرض" جيد سيكون مميزا للغاية، ولا نريد الحديث عن الأمر في الوقت الحالي.

وزاد أحمد حسام عوض عضو شركة النادي الأهلي: غير صحيح حصول أي من لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على 100 مليون جنيه أو أكثر، والحديث عن أن شركة الكرة داخل جدران القلعة الحمراء رفعت سقف مرتبات اللاعبين أمر مختلط على الناس.

واختتم أحمد حسام عوض حديثه قائلا: قانونيا يمكنني التواجد كعضو مجلس إدارة وبشركة الكرة في النادي الأهلي ولكن سنتحدث في الأمر حال نجاحي.

