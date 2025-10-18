مفيش لاعب بياخد 100 مليون.. عضو شركة الأهلي يكشف كواليس عقود النجوم والرعاية

تحدث أحمد حسام عوض عضو شركة النادي الأهلي عن عقود نجوم القلعة الحمراء إلي جانب شركات الرعاية فضلا عن قانونية ترشحه في انتخابات النادي الأحمر.

قال أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة الأهلى والمرشح لعضوية مجلس الإدارة في تصريحات تلفزيونية:

لا يوجد أي لاعب في صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يحصل على عقد بقيمة 100 مليون جنيه.

تابع أحمد حسام عوض: الفترة الماضية كان لدي حظ العمل في النادي الأهلي، كيان كبير، وعلامة تجارية كبيرة، أحد أهم العلامات التجارية المصرية والعالمية.

أضاف أحمد حسام عوض: عملنا بشكل قوي، وعظمنا مداخيل الكرة، والظهور الإعلاني لكل لاعبي الفريق وشرحنا ذلك بموجب عقود من النادي الأهلي.

لفت أحمد حسام عوض إلي أن شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

استطرد أحمد حسام عوض: وقع النادي الأهلي عقد رعاية مع الشركة المتحدة للرياضة حتى 2030، وهندخل رقم تاريخي إن شاء الله.

واصل أحمد حسام عوض: التعاقد من جانب إدارة النادي الأهلي مع شركة الملابس الرياضية لمدة 4 سنين بالعملة الأجنبية ونعمل على ملف الدعاية الخارجية، ونسير فيه بخطوات ثابتة، وإن تمكنا من عمل "عرض" جيد سيكون مميزا للغاية، ولا نريد الحديث عن الأمر في الوقت الحالي.

وزاد أحمد حسام عوض عضو شركة النادي الأهلي: غير صحيح حصول أي من لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على 100 مليون جنيه أو أكثر، والحديث عن أن شركة الكرة داخل جدران القلعة الحمراء رفعت سقف مرتبات اللاعبين أمر مختلط على الناس.

واختتم أحمد حسام عوض حديثه قائلا: قانونيا يمكنني التواجد كعضو مجلس إدارة وبشركة الكرة في النادي الأهلي ولكن سنتحدث في الأمر حال نجاحي.